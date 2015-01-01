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अतिक्रमण:आदिवासी व हरिजन समाज के पुराने मंदिर पर अतिक्रमण कर रहे दबंग, पुलिस कार्रवाई करे

धार2 घंटे पहले
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  • गांव लाेहारी खुर्द के आदिवासी और हरिजन समाज के लाेगाें ने एसपी काे सुनाई व्यथा

तिरला थाने के गांव लाेहारी में वर्षाे पुराने मंदिर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यह जगह ग्रामीणाें के उकेड़े की है, जिसे उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए दी थी। पंचायत में ही मंदिर बनाने का निर्णय हुआ था।

जिसकी रसीद तक हमारे पास है, लेकिन अब गांव के ही कुछ दबंग इस मंदिर पर अतिक्रमण की काेशिश कर रहे हैं। यह बात गांव लाेहारी खुर्द के आदिवासी व हरिजन समाज के लाेगाें ने एसपी आदित्यप्रतापसिंह को बताई। शनिवार दाेपहर गांव के सैंकड़ाें महिला-पुरुष एसपी से मिलने पहुंचे थे। ग्रामीणाें ने बताया कि काफी साल पहले मां अंबा की प्रतिमा जमीन पर स्थित थी। इस पर सन 1991 में ग्रामीणाें ने ओटला बनाकर प्रतिमा यहां स्थापित की थी। तब ग्राम पंचायत की बैठक में इस पर पंचनामा भी बनाया गया था। जिसे उक्त ओटले के आसपास रहने वाले सभी ग्रामीणाें ने सहमति प्रदान की थी, जिसकी प्रतिलिपि व रसीद वर्तमान में ग्रामीणाें के पास सुरक्षित है। इस जगह पर नवरात्र में घट स्थापना भी की जाती है। मगर अब गांव के ही कुछ दबंग अादिवासी व हरिजन समाज के लाेगाें से गाली गलाैज कर विवाद करते हैं, उन्हें दर्शन के लिए मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं। कुल मिलाकर वे लाेग मंदिर पर अपना अधिकार जमाने की काेशिश कर रहे हैं, जाे गलत है।

मंदिर परिसर में गुमटी रख बेची जा रही शराब
एसपी काे साैंपे ज्ञापन में गांव के बाबूसिंह पिता ताेलाराम राजपूत व रामचंद्र पिता ताेलाराम राजपूत पर मंदिर परिसर में गुमटी रखने का अाराेप लगाया है। ग्रामीणाें ने कहा कि ये लाेग गुमटी से शराब बेचते हैं। ग्रामीणाें ने कहा कि मंदिर सभी की अास्था का केंद्र है। इस पर कब्जा नहीं हाेने दिया जाए। साथ ही एेसा कृत्य करने वालाें पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीणांे की बात सुनकर एसपी ने उचित कार्रवाई का अाश्वासन दिया है।

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