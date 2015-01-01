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भास्कर खास:दीपमाला से देते हैं समरसता, समृद्धि व सद्भाव का संदेश

धार2 घंटे पहले
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  • पढ़िए: किस समाज और संप्रदाय के लाेग काैन-काैन से रीति-रिवाजों से मनाते हैं रोशनी का त्योहार

दीपावली पर सिर्फ सनातनधर्मी ही नहीं, बल्कि कई अन्य समाज व संप्रदायाें के लाेग भी मनाते हैं। फर्क केवल इतना है कि पर्व मनाने के पीछे सभी के कारण और परंपराएं अलग-अलग हैं, लेकिन इस पर्व पर सभी के घर आंगन में खुशियों के दीप जलते हैं। इनका रंग और प्रकाश एकसा हाेता है। दीपावली की यही विशेषता है, जाे राेशनी के माध्यम से समरसता, समृद्धि और सद्भाव का संदेश देती है, ताे पढ़िए... जैन, सिख, बंगाली, सिंधी समाज कैसे अपने धार्मिक रीति-रिवाजाें के साथ मनाते है पर्व।

सिख समाज : दाता बंदी छाेड़ दिवस के रूप में मनाते हैं खुशियां, दीपमाला सजाने के बाद हाेंगे कीर्तन

सिख समाज में दिवाली दाता बंदी छाेड़ दिवस के रुप में मनाई जाती है। समाज के रणजीतसिंह डंग बताते हैं कि जहांगीर की कैद से सिखाें के 6ठे गुरू हरगाेविंद साहब व 52 हिंदू राजाओं काे जब रिहा गया था। तब कार्तिक मास अमावस्या की रात थी। तब से दिवाली काे दाता बंदी छाेड़ दिवस के रूप में मनाते हैं।

रिहा हाेने के बाद अमृतसर आकर दिवाली की थी। डंग के अनुसार 14 नवंबर काे हटवाड़ा व चिटनीश चाैक स्थित गुरुद्वारे पर दीवान सजाया गया। सुबह 9 से 10.30 बजे तक कीर्तन, अरदास, फिर लंगर शुरू हाेगा। हटवाड़ा स्थित गुरुद्वारे पर ज्ञानी गुरुदयालसिंह द्वारा कीर्तन किया जाएगा। इसी तरह चिटनीस चाैक स्थित गुरुद्वारे पर भी ज्ञानीजी द्वारा कीर्तन किया जाएगा। शाम काे दीपमाला सजाने के बाद कीर्तन हाेंगे।

जैन समाज : भगवान महावीर के माेक्ष निर्वाण दिवस पर पूजन

24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का माेक्ष निर्वाण कार्तिक अमावस्या पर दिवाली के दिन हुआ था। अगले दिन 15 नवंबर काे भगवान महावीर की पूजा कर दीप जलाए जाएंगे। दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष वीरेंद्र जैन ने बताया 15 नवंबर काे ही धार के जैन मंदिराें सहित मानतुंगगिरी, आहू, कागदीपुरा में आयाेजन हाेंगे। कार्यक्रम में भगवान महावीर स्वामी का माेक्ष कल्याण व गाैतम गणघर का पूजन, अभिषेक कर निर्वाण लाड़ू चढ़ाए जाएंगे।

सिंधी समाज : सिंधु नदी के तट पर दीप जलाने की है परंपरा

दीपावली पर सिंधु नदी के तट पर भी दीप जलाने की परंपरा है। इसी काे ध्यान में रखकर घराें में भगवान झूलेलाल, गणेश और लक्ष्मी पूजन कर देहरी-द्वाराें पर दीप जलाए जाते हैं। इस दिन घराें में परंपरागत रुप से सिंधी व्यंजन, पकवान आदि बनाए जाते हैं। समाज के चंद्रकुमार माेटवानी ने बताया शहर में कुछ विशेष आयाेन नहीं हाेते। सभी समाजजन अपने-अपने घराें में पूजन कर पर्व मनाते हैं।

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