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मुक्ति परियाेजना:क्षय राेगियाें काे पाेषण अाहार के रूप में फूड किट का वितरण किया

धार4 घंटे पहले
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क्षय राेगियाें की संख्या में कमी लाने व उनमें पाेषण पूरकता की पूर्ति करने के लिए मुक्ति परियाेजना अंतर्गत संस्था चाइल्ड फंड इंडिया ने परियाेजना की शुरुआत की थी।

इसके तहत जिले के 13 विकासखंड में यह अभियान चलाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर में शनिवार काे क्षय राेगियाें काे पाेषण आहार के रूप में फूड िकट का वितरण किया। साथ ही क्षय राेगियाें काे खाद्य सामग्री का भी वितरण स्वास्थ्य विभाग के सहयाेग से किया। जिससे मरीजाें का वजन बढ़े एवं बीमारी से राहत मिले। कार्यक्रम में सीबीएमओ डाॅ. शीला मुजाल्दा, वरिष्ठ डाॅ. एमएल जैन, एसटीएलएस सुरेश जर्मन ने सामग्री बांटी। आयाेजन संस्था के क्षेत्रिय समन्वयक रजत कुलश्रेष्ठ ने किया।

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