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सड़क सुरक्षा:वाहन चालकाें का नेत्र परीक्षण, 50 में से दाे वाहन चालकाें की दृष्टि कमजोर

धारएक घंटा पहले
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32वें सड़क सुरक्षा माह में बुधवार काे बस स्टैंड के मुख्य भवन पर वाहन चालकाें के लिए नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन व एसपी आदित्यप्रतापसिंह के मार्गदर्शन में ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग ने शिविर लगाया। 50 वाहन चालकाें की आंखाें की जांच नेत्र राेग विशेषज्ञ डाॅ. साैरभ बाैरासी ने की। दाे वाहन चालकाें की दृष्टि कमजोर पाई गई। जिनका माैके पर ही इलाज कर परामर्श दिया गया। ट्रैफिक सूबेदार राेहित निकम व आरटीओ ज्ञानेंद्र वैश्य ने बताया कि वाहन चलाने के लिए आंखाें का स्वस्थ हाेना जरूरी है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। शिविर में बस एसाेसिएशन के शिव पटेल, माेनू रघुवंशी, रामसिंह आदि माैजूद थे। आरटीओ के अनुसार सड़क सुरक्षा माह में यातायात थाने में पब्लिक ट्रांसपाेर्ट ऑपरेटर्स की बैठक रखी गई है। जिसमें सुरक्षा संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे।

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