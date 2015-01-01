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कार्यक्रम:फिट इंडिया अभियान : साइकल रैली 18 काे

धार2 दिन पहले
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संचालनालय खेल व युवा कल्याण के निर्देशानुसार फिट इंडिया थीमेटिक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत फिटनेस का डाेज आधा घंटा राेज कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में 18 दिसंबर काे जन जागरण साइकल रैली निकलेगी। कलेक्टर आलाेककुमारसिंह व एसपी आदित्यप्रतापसिंह के मार्गदर्शन में साइकल रैली सुबह 7 बजे लालबाग से शुरू हाेगी।

जाे माेहन टाॅकिज चाैराहा, आनंद चाैपाटी, राजवाड़ा, पौ-चाैपाटी, नालछा दरवाजा, बस स्टैंड, चंदेल भवन, पाटीदार हाॅस्पिटल हाेते हुए पुन: लालबाग पहुंचेगी। रैली में किसी भी उम्र के महिला पुरुष भाग ले सकते हैं। स्कूल, काॅलेज के विद्यार्थियाें काे फिटनेस स्लाेगन लिखे प्लेकार्ड या तख्तियां लाना जरूरी हाेगा। अधिक जानकारी व पंजीयन के लिए गगन सिंह (ताइकवांडो संघ), शालिनी मिश्रा, मनीष सोलंकी से संपर्क कर सकते हैं।

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