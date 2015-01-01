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हेलीपेड:बड़े शहराें के पर्यटक हेलिकॉप्टर से मांडू पहुंच सकें इसलिए बनाया हेलीपेड

मांडू3 घंटे पहले
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  • जिला प्रशासन ने 15 दिन में मीराबाई की जिरात पर बनवाया हेलीपेड

वीआईपी व बड़े शहराें के पर्यटक हेलिकाप्टर से भी मांडू पहुंच सकेंगे। जिला प्रशासन ने 15 दिन में मांडू में मीराबाई की जिरात पर हेलीपेड बनवाया है। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह और जिपं सीईओ संतोष वर्मा ने इसका निरीक्षण किया। अब बड़े शहराें के पर्यटकाें काे लाने के लिए भी चर्चा की जा रही है। ताकि पर्यटकाें काे इसकी जानकारी हाे।

पर्यटन स्थल होने के कारण यहां वीवीआईपी और वीआईपी आते रहते हैं। मीराबाई की जिरात पर जाे हेलीपेड बनाया है वहां बड़े क्षेत्र में शासकीय जमीन है। यहीं पर मांडू उत्सव की साहसिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। काकड़ा खो पर बना हेलीपेड नियमाें के विपरीत था।

क्याेंकि यहां पर मेन रोड और फॉसिल्स पार्क हाेने से अधिकतर पर्यटक सबसे पहले यहीं भ्रमण करने पहुंचते हैं। ऐसे में किसी भी दिन लेंडिंग के समय काेई हादसा न हाे इसे देखते हुए स्थान बदला गया है। मुख्य मार्ग होने से हेलिकाप्टर आने के कुछ समय पहले ही पूरा आवागमन रोक दिया जाता है। नियम यह भी है कि हेलीपेड के आसपास आम रोड व खाई वाला इलाका व कोई मकान नहीं होना चाहिए।

जिला पंचायत सीईओ वर्मा ने बताया हेलीपेड की स्थाई व्यवस्था की है। पर्यटकाें काे भी इसकी जानकारी देने और लाने ले जाने के लिए हमारी वरिष्ठ अधिकारियाें से चर्चा चल रही है। कलेक्टर सिंह ने बताया हेलीपेड काे मूर्त रूप दे दिया है। पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधा भी जुटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

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