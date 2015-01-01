पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Dhar
  • How Ranking Will Improve: Not A Single Star In Dhar's Account, Segregation Of Wet And Dry Waste Stopped For 9 Months

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शहर के हालात:कैसे सुधरेगी रैंकिंग: धार के खाते में एक भी स्टार नहीं, गीले-सूखे कचरे का सेग्रीगेशन 9 माह से बंद

धार3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • ये हैं शहर के हालात- काॅलाेनियाें में कुत्ताें के झुंड, चौराहों पर घूमते हैं मवेशी

स्वच्छता सर्वेक्षण में दाे साल पहले प्रदेश में नंबर एक पर पहुंचने के बाद हम लगातार इसमें पिछड़ते गए। 2019 में हम छठीं पायदान पर पहुंचे, लेकिन 2020 में इससे आगे नहीं बढ़ पाए। अब एक बार फिर स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जनवरी 21 में टीम धार आने वाली है। स्वच्छता रैंकिंग कैसे सुधरेगी यह बड़ी चुनाैती है।

क्याेंकि धार के खाते में एक भी स्टार नहीं है, गीला और सूखा कचरा सेग्रीगेशन का काम भी लगभग 9 महीने से बंद है। यहां तक की लाेगाें काे दी जाने वाली सुविधाओं यानी सर्विस लेवल प्राेग्रेस में भी हम पिछड़ गए। हालांकि नगर पालिका का दावा है कि सफाई पर अधिक जाेर दिया जा रहा है। ओडीएफ प्लस-प्लस के लिए भी इस बार विशेष काम किया गया है।

शहर के विभिन्न वार्डाें और काॅलाेनियाें की स्थितियां ऐसी हैं कि यहां का नजारा देखने पर लगता ही नहीं है कि धार स्वच्छता रैंकिंग के लिए काेई तैयारी कर रहा है। काॅलाेनियाें में आवारा कुत्ताें के झुंड घूमते रहते हैं। जिसे देखकर लाेग दिन में ही डरते हैं। रहवासी बस्तियाें में सांड़ाें के बीच लड़ाई के दृश्य भी आम हैं। शहर के मुख्य मार्गाें में से एक पाटीदार चाैराहे सहित अन्य जगहाें पर मवेशियाें का हरदम जमावड़ा लगा रहता है। नगर पालिका की कचरा हाथ गाड़ियां टूटी-फूटी हालत में शहर में जगह-जगह पड़ी है।

सर्टिफिकेशन व एसएलपी में पिछड़े

सर्टिफिकेशन-स्वच्छता सर्वेक्षण में चार स्टार दिए गए हैं। इनमें 1, 3, 5 और सात स्टार हैं। हमने इस बार पांच स्टार के लिए दावा किया था, लेकिन हमें एक स्टार भी नहीं मिला। स्टार का प्रमाण पत्र नहीं हाेने से सीधे 1000 अंकाें का नुकसान हुआ।

एसएलपी-सर्विस लेवल प्राेग्रेस यानी लाेगाें काे मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं में भी कमी रही। इसमें देखा गया कि कचरा गाड़ी सभी जगह पर पहुंचती है या नहीं, गाड़ी के साथ कर्मचारी हाेता है या नहीं, अन्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।

40 टन कचरा प्रतिदिन उठता है, लेकिन सेग्रीगेशन नहीं :

शहर के 30 वार्डाें से 40 टन कचरा रोज उठता है, जो ट्रेचिंग ग्राउंड पर डंप करते हैं। लेकिन 9 माह से गीले-सूखे कचरे सेग्रीगेशन ठप है। न पाॅलीथिन अलग कर रहे हैं न ही गट्टा मशीन काम आ रही है। पहले वाले ठेकेदार ने मार्च में इसका काम बंद कर दिया था, लेकिन अभी तक काेई नया ठेका नहीं हाे सका है, न टेंडर हुए हैं।

किस कैटेगरी में कितने अंक मिले

एसएलपी सर्विस लेवल प्राेग्रेस 1500-676

सर्टीफिकेशन 1500-500 दस्तावेजीकरण 1500-1278

फील्ड वर्क एवं फीडबैक 1500-1200

30 में से सिर्फ 4 वार्ड में ही है गार्डन

हर वार्ड में एक गार्डन चाहिए। 30 वार्ड हैं, चार में गार्डन हैं। हरियाली और साैंदर्यीकरण, पाैधाराेपण काे देखा जाता है। निरीक्षक यहां के फाेटाे लेकर भेजता है। दिल्ली- भाेपाल की टीम जांच करती है।

रैंकिंग के लिए ये है तैयारी सबसे स्वच्छ स्कूल, हाेटल, अस्पताल, व्यापारिक क्षेत्र, काॅलाेनी संघ काे फाेकस कर रैंकिंग की जाएगी। अाेडीएफ प्लस-प्लस के लिए टीम इसी माह में अाने वाली है। इसके लिए शहर के नाै सार्वजनिक शाैचालय में से एक काे संपूर्ण सुविधाअाें के साथ बनाया गया है। इसमें गर्म पानी, एग्जास फैन, हैंड ड्रायर, यूरिनल, महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग शाैचालय हैं। रैंप व रेलिंग लगाई है। 50, 100 अाैर 150 मीटर पर संकेतक लगाएंगे। पाटीदार चाैराहा, देवी मंदिर के पास, जिला अस्पताल के पास तैयार है। छह में से दाे पर काम चल रहा है। एक त्रिमूर्ति व माेहन टाॅकिज चाैराहे पर है। मंडी गेट, जीडीसी काॅलेज के पास, देवी राेड पर जाॅली लगाई है। इनकाे गार्डन बनाएंगे।

काेराेना काल में हुई गड़बड़

काेराेना काल में सफाईकर्मी नहीं आए। वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ाई। ट्रैंचिंग ग्राउंड के ठेके के लिए टेंडर की प्रक्रिया की जल्द की जाएगी। शहर साैंदर्यीकरण और सफाई पर विशेष ध्यान है। हम फिर नंबर एक पर पहुंचेंगे।

विजय कुमार शर्मा, सीएमओ, नपा धार

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें