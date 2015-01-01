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महंगाई:13 दिन में दाे बार बढ़े रसाेई गैस के दाम, 731 का हुआ सिलेंडर, उपभाेक्ताओं काे 100 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे

धार2 दिन पहले
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  • दिसंबर की सब्सिडी अभी तय नहीं, नवंबर में मिली 24 रु.

रसोई गैस के दाम मंगलवार को 50 रुपए बढ़ गए। इस प्रकार दिसंबर महीने में दूसरी बार दाम में बढ़ाेतरी हुई है। अब उपभाेक्ताअाें काे 100 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। सोमवार को एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 681 रुपए थी जो मंगलवार को 731 रुपए हो गई।

इसके पहले 2 दिसंबर काे 50 रुपए बढ़ाए थे। घरेलू गैस लगातार आम आदमी का बजट गड़बड़ा रही है। फरवरी से लेकर अब तक दाम में काफी उतार-चढ़ाव हुआ और सब्सिडी में भी। नतीजा ये हुआ कि फरवरी के मुकाबले एक सिलेंडर की कीमत 117 रुपए कम होने के बावजूद उपभोक्ताओं को हर 173 रुपए ज्यादा चुकाना पड़ रहे हैं। कारण ये कि जितनी कीमत गिरी, उससे कहीं ज्यादा सब्सिडी कम कर दी गई। इस दौरान सब्सिडी 290.06 रुपए घट गई।

दरअसल अप्रैल के बाद से सब्सिडी के नाम पर उपभोक्ताओं को ठगा सा जा रहा है। नाममात्र की सब्सिडी दी गई। नवंबर में मिली सब्सिडी का मैसेज आया तो उपभोक्ता खुद चौंक गए। मात्र 27 रुपए 60 पैसे खाते में जमा हुए।

जबकि सिलेंडर की कीमत 639 रुपए चुकाई थी। मई से नवंबर तक सब्सिडी की राशि 30 रुपए के अंदर ही है। जबकि अप्रैल में ये 209 रुपए थी। ये सब गैस कंपनियां कर रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में जमा होती है। धार में चार प्रमुख वितरकाें के उज्जवला और साधारण उपभोक्ता मिलाकर 40 हजार से अधिक कनेक्शन हैं। करीब 20 हजार के आसपास रिफिल हर महीने होते हैं।

सेल पर भी पड़ेगा असर

शहर के गैस सिलेंडर वितरक आशीष भाकर का कहना है कि सरकार ने इसी महीने में दाे बार सिलेंडर के दाम 50-50 रुपए बढ़ा दिए हैं। इससे उपभाेक्ताओं की जेब पर ताे भार पड़ेगा ही, लेकिन हमारी सेल पर भी इसका असर हाेगा।

अधिक महंगा सिलेंडर हाेगा ताे लाेग कम खरीदेंगे। हालांकि हमारा खर्च ताे वही हाेगा। दूसरी ओर यह बात भी सही है कि अप्रैल के बाद से गैस सिलेंडर पर कभी 24 ताे कभी 27 रुपए सब्सिडी मिली। सब्सिडी की राशि इतनी कम डालने से उपभाेक्ताओं को नुकसान हुआ।

घर का बजट गड़बड़ाएगा

गृहिणी मीना अग्रवाल का कहना है कि ठंड के दिनाें में गैस की खपत अधिक हाेती है। ऐसे में 100 रुपए तक दाम बढ़ा देना ठीक नहीं है। इससे घर का बजट भी गड़बड़ाएगा। एकदम से 100 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। सब्सिडी भी नाममात्र ही आ रही है। इससे उपभाेक्ता काे कहीं भी राहत नहीं है। काेराेना काल में वैसे ही आम व्यक्ति परआर्थिक भार बढ़ा है, सरकार काे अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए।

इस साल में कब क्या स्थिति रही

माह दाम सब्सिडी

जनवरी 748 183.10 फरवरी 748 317.66 मार्च 840 257.20 अप्रैल 779 209 मई 590 अप्राप्त जून 626 24.60 जुलाई 628 24.60 अगस्त 630 27.60 सितंबर 631 27.60 अक्टूबर 631 27.60 नवंबर 631 27.60 दिसंबर 681 अप्राप्त

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