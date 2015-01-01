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परेशानी:माछलिया घाट में फिर जाम, चढ़ाई चढ़ते समय पलटा ट्रॉला

कालीदेवी3 घंटे पहले
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  • दिनभर रेंगते हुए निकलते रहे वाहन

गुरुवार को माछलिया घाट सेक्शन में फिर जाम लग गया। सुबह 5.30 बजे साईं मंदिर के नीचे यू-टर्न पर गुजरात से इंदौर की ओर प्लाय भरकर जा रहा ट्राॅला गड्ढों के कारण चढ़ाई चढ़ते समय पलटी खा गया। ट्रॉला चढ़ाई चढ़ रहे टैंकर के अगले हिस्से पर जा गिरा।

हादसे में टैंकर चालक को चोट आई। इस दौरान दूसरी साइड से वाहन निकालने के चक्कर में एक और ट्राॅला आकर फंस गया। इससे जाम लग गया। जो करीब दो घंटे बाद खुला। दूसरी ओर डूंगलापानी के एल टर्न पर ट्रेलर (जीजे 12 बीडब्ल्यू 7896) जो कि गुजरात से क्वाइल भरकर इंदौर की ओर जा रहा था सामने से वाहन आने से अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। जिससे उसमें रखी क्वाइल नीचे गिर गई।

वहीं गुरुवार शाम 5.30 बजे ग्राम खाकरा की संकरी पुलिया के पास एक ट्राॅले का डीजल खत्म हो गया जिससे 1 घंटे तक जाम लगा रहा। सुबह से शाम तक घाट सेक्शन व इसके नीचे वाहन रेंगते हुए निकले।

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