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जागरूक:10,486 लोगों को विधिक सहायता व सलाह दी : जज

धार2 घंटे पहले
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  • पैरालीगल वाॅलेंटियर्स द्वारा लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से दी सहायता

कानून की जानकारी प्रत्येक परिवार को होनी चाहिए। तभी धीरे-धीरे मोहल्ला, गांव, शहर और देश जागरूक होगा और इस कार्य में पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। यह जानकारी अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार राजाराम बड़ोदिया ने दी।

उन्हाेंने बताया कि धार जिले में एवं समस्त तहसील में कुल 85 पैरालीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति की गई है। जिसके अंतर्गत जिले एवं समस्त तहसील में लीगल एंड क्लीनिक की स्थापना कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा आमजन के कानून एवं अपने अधिकारों के प्रति जगारूकता अाैर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार से संबद्ध पैरालीगल वाॅलेेंटियर्स द्वारा एक वर्ष 01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक के अपने कार्यकाल में कुल 10,486 लोगों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत 145 आय प्रमाण पत्र, 92 जाति प्रमाण पत्र, 89 मूल निवासी प्रमाण पत्र, 384 आधार कार्ड, 119 राशन कार्ड, 43 वोटर आई डी, 212 समग्र आई, 226 बैंक खाते एवं 9176 अन्य सहायता एवं सलाह प्रदान की गई है।

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