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वनग्राम गुनियारा में घटना:आंगन में पिता और बहन के साथ खटिया पर सो रही मासूम का तेंदुए ने किया शिकार

धार/अमझेरा2 घंटे पहले
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  • क्षेत्र में एक साल में यह तीसरा मामला, देर शाम रेस्क्यू टीम ने रखा पिंजरा

अमझेरा के समीप वनग्राम गुनियारा में बुधवार रात 12 बजे के तेंदुए ने एक 7 वर्षीय बालिका गुड़िया सूरसिंह का शिकार किया। बालिका घर के आंगन में अपने पिता और बहन के साथ मक्का की रखवाली करने के लिए खटिया पर सो रही थी। तेंदुए ने आकर गला दबोच कर घर के समीप जंगल की खाई की ओर ले गया।

मासूम की चीख सुनकर पिता की नींद खुली तो देखा वह तेंदुए के मुंह में थी। जिसकी आवाज भी आना बंद हो गई थी। पिता ने तत्काल शोर मचाया ताे आसपास के रहवासी एकत्रित हुए। पत्थर चलाते हुए शोर मचा कर तेंदुए से मासूम को छुड़ाया। हालांकि जब तक उसकी माैत हाे चुकी थी। गुरुवार देर शाम रालामंडल से रेस्क्यू टीम पहुंची। तेंदुए काे पकड़ने के लिए पिंजरा रखा।

मक्का फसल की रखवाली के लिए दाेनाें बेटियाें के साथ साेया था बाहर - पिता

गुनियारा के पटेल फलिया के रहने वाले सूरसिंह ने बताया बुधवार को ही अपने खेत से मक्का की फसल को मशीन से निकलवा कर घर लाया था। जाे घर के बाहर रखी थी। रात में इसकी रखवाली के लिए दाेनाें बेटियाें के साथ साेया था। बगल में सो रही गुड़िया की रात में चीखने की आवाज आने पर उठकर टाॅर्च जलाई ताे तेंदुआ गला दबा कर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया।

शाेर मचाने पर आसपास के लाेगाें के भी उठने पर पत्थर चलाकर भगाया। बालिका काे उठाकर लाने पर वह हमारे पीछे आया। बालिका को तत्काल ट्रैक्टर से अमझेरा स्वास्थ्य केंद्र लाए। जहां वन विभाग की टीम ने पुलिस-प्रशासन की माैजूदगी में मौका पंचनामा बनाया। मेडिकल ऑफिसर डॉ. एके चौधरी ने पोस्टमार्टम किया। वन विभाग के सब रेंजर रामसिंह वास्केल ने बताया पीड़ित परिवार को दाह संस्कार के लिए सहायता राशि दी है। मुआवजा राशि का प्रकरण बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा।

जुड़वा बहन थी गुड़िया-चिड़िया

परिजनों के मुताबिक मृतक 7 वर्षीय गुड़िया अाैर बहन चिड़िया दोनों जुड़वा बहनें थीं। अपने पिता के साथ प्रतिदिन की तरह खटिया पर साथ सोई थी। बुधवार को दोनों बहनें के बीच में पिता सोए थे। जंगल खाई की दिशा में गुड़िया सोई थी। जिसे तेंदुआ उठा ले गया। घटना के बाद भेरूघाट समेत अन्य जंगल क्षेत्र में दहशत है।

जंगल कटने से साल में यह तीसरी घटना

अमझेरा के जंगल क्षेत्र में इसी साल में यह तीसरी घटना है। 23 फरवरी को नयापुरा बस्ती के समीप खेत में चने की उपज की रखवाली के लिए अपने पिता के साथ सो रहे 7 वर्षीय आनंद मजराव का मादा तेंदुए ने शिकार किया था।

11 अप्रैल को हाथीपावा वनग्राम में आठ वर्षीय बालिका हजारी मुकेश का मादा तेंदुए ने शिकार किया था। और अब यह तीसरी घटना गुनियारा में हुई। तीनों घटनास्थल जंगल क्षेत्र के हैं। तीनों घटना भी एक समान है। जिसमे मासूम बालक-बालिका अपने माता-पिता के साथ घर-आंगन व खेत खलियान में सोए थे। कब्जा व पट्टे के लिए जंगल क्षेत्र कटने से वन्य प्राणी बस्तियाें तक पहुंचने लगे हैं।

रालामंडल से आई टीम

घटनास्थल पर रालामंडल इंदाैर से रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। पिंजरा रख तेंदुए काे पकड़ा जाएगा। जंगलों की कटाई पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

-अक्षय राठाैर, डीएफओ, धार

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