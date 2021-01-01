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युकां का गांधीवादी आंदोलन:गुलाब देकर बताई रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतें

धार5 घंटे पहले
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पेट्राेल पंप पर पेट्राेल भरवा रहे वाहन चालक काे फूल देते हुए कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
पेट्राेल पंप पर पेट्राेल भरवा रहे वाहन चालक काे फूल देते हुए कार्यकर्ता।
  • महंगाई के खिलाफ युकां का गांधीवादी आंदोलन

बढ़ती महंंगाई के विराेध में कांग्रेस ने रविवार काे गांधीवादी तरीके से आंदाेलन किया। युवक कांग्रेस ने पूर्व वनमंत्री उमंग सिंघार के कार्यालय से रैली निकाली। इस दाैरान पेट्राेल पंप पर वाहनाें में पेट्राेल भरवा रहे लाेगाें काे गुलाब देकर पेट्राेल डीजल व रसाेई गैस की बढ़ती कीमताें से अवगत कराया। रैली के दाैरान कांग्रेसी भाजपा की माेदी सरकार के विराेध में नारे लगाते चल रहे थे।

युकां विधानसभा क्षेत्र महासचिव रजत साेनी ने बताया कि रसाेई गैस की कीमत 800 रु. पार पहुंच चुकी है। जबकि पेट्राेल की कीमतें भी 100 रु. के करीब पहुंच गई है। फिर भी सरकार का ध्यान नहीं है। बढ़े हुए दामों का का असर सीधे ताैर पर लाेगाें पर पड़ रहा है। इससे घराें का बजट गड़बड़ा रहा है। आंदोलन के अतिथि पूर्व वनमंत्री प्रतिनिधि व धार विधानसभा प्रवक्ता अजयसिंह ठाकुर थे।

कार्यकर्ताओं ने माेदी पेट्राेल पंप पर पेट्राेल भरवा रहे लाेगाें काे गुलाब का फूल देकर उन्हें सरकार की मनमानी से अवगत कराया। उन्होंने कहा हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आंदाेलन में युकां शहर अध्यक्ष रत्नेश जांगडे, नालछा ब्लाॅक युकां अध्यक्ष पीयूष ग्वाल, एनएसयूआई पूर्व प्रदेश सचिव जगदी बरखेडा, विक्की दरबार सोडपुर, पीथमपुर युवक कांग्रेस नेता निलेश धाकड़, विधानसभा महासचिव शुभम हटिला, भागीरथ डावर, श्याम जायसवाल सागाैर, कोठड़ा सरपंच मोहनसिंह, गुलसिंह आदि माैजूद थे।

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