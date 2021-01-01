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पर्यटन:वीक एंड पर 5 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे मांडू

मांडू5 घंटे पहले
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रविवार को मांडू के एतिहासिक स्मारकाें काे निहारते हुए पर्यटक। - Dainik Bhaskar
रविवार को मांडू के एतिहासिक स्मारकाें काे निहारते हुए पर्यटक।
  • हादसे के बाद भी नहीं किए सुरक्षा के इंतजाम, सैलानी जान जाेखिम में डालकर लेते रहे सेल्फी

साल के पहले माह जनवरी के अंतिम वीक एंड पर रविवार को 5 हजार से ज्यादा पर्यटक मांडू भ्रमण करने पहुंचे। मांडू के अशर्फी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमति महल, बाज बहादूर महल, जामा मस्जिद, हाेशंग शाह के मकबरे पर पर्यटकाें का तांता लगा रहा। परिवारजन और मित्राें के साथ मांडू पहुंचे पर्यटक दिनभर स्मारकाें काे देखकर राेमांचित हाेते रहे।

साथ ही स्मारकाें के सामने खड़े हाेकर सेल्फी के साथ यहां की यादें अपने माेबाइल में संजाेई। कई लाेग खाद्य सामग्री अपने साथ लेकर आए थे ताे कई लाेगाें ने यहां के भाेजन और फलाें का स्वाद चखा। हालांकि एक दिन पहले ही सेल्फी लेने के प्रयास में जहाज महल से छात्रा के गिरने की घटना के बाद भी पुरातत्व विभाग और प्रशासन ने पर्यटकाें की सुरक्षा के लिए काेई इंतजाम नहीं किए, न ही काेई चेतावनी के संकेतक बाेर्ड ही लगाए गए। कई लाेग जान जाेखिम में डालकर सेल्फी लेते रहे।

इन स्मारकाें पर चेतावनी के संकेत बोर्ड हाेना आवश्यक : मांडू के अशर्फी महल, जामी मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा, जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, हमाम घर, जल महल, बाज बहादुर महल, इको पाइंट, रानी रूपमती महल, लोहानी गुफा आदि कई ऐसी जगह हैं जाे खतरनाक है, जहां चेतावनी के संकेत बाेर्ड लगाना आवश्यक है। भारतीय पुरातत्व विभाग भाेपाल के सुपरिटेंडेंट एसए भट्ट ने कहा मांडू में जहां भी खतरनाक स्थान हैं वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे, चेतावनी के बाेर्ड भी लगाएंगे।

घटना के बाद पर्यटक बोले- सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हाे
अमन पाल और आकाशसिंह रघुवंशी इंदाैर और निखिल पंवार उज्जैन ने कहा कहा पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन को कुछ खतरनाक स्मारकों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। साथ यहां सुरक्षाकर्मी व संकेतक लगाना चाहिए ताकि पर्यटकों को जागरूक किया जा सके। पुरातत्व विभाग सिर्फ पर्यटकों से टिकट लेकर उनकी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता है। खतरनाक जगहों पर सेल्फी प्रतिबंधित करें।

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