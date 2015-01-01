पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:उत्तर की बर्फबारी का दिखने लगा असर, दाे दिन में 5 डिग्री गिरा पारा

धार2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • उत्तरी क्षेत्र में हाे रही बर्फबारी से कम हुआ तापमान, खिलेड़ी में पहली बार छाया कोहरा
  • ठंड बढ़ने से फसलों को होगा फायदा

उत्तरी क्षेत्र में हाे रही बर्फबारी का असर अब दिखने लगा है। दाे दिन में धार में तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। इधर ग्रामीण अंचलाें में भी सीजन का पहला काेहरा देखने काे मिला है। तापमान गिरने से दिन में भी तेज गर्मी से राहत मिली है, जबकि रात का तापमान भी 15 डिग्री पर पहुंच गया है।

शुक्रवार काे अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम 15 डिग्री दर्ज किया गया। 15 से 19 नवंबर तक तापमान 30 डिग्री से अधिक बना हुआ था। इससे दिन के समय में भी गर्मी महसूस की जा रही थी। ठंड आने से किसानाें ने भी राहत की सांस ली है। क्याेंकि इससे गेहूं और चने की फसल में लाभ मिलने की उम्मीद किसानाें काे बंधी है।

खिलेड़ी में छाया सीजन का पहला काेहरा : शुक्रवार की सुबह सीजन का पहला घना कोहरा दिखाई दिया। कोहरा छाने से दूर-पास कुछ नहीं दिख रहा था। बीते दिनों दिन में गर्मी का एहसास हो रहा था। फिर ठंड ने दस्तक दी है। ठंड बढ़ती देख ग्रामीण अंचलों में अलावा जलाना शुरू कर दिया है। सुबह 7 से 8 बजे तक कोहरे की धुंध दिखाई दे रही थी। कोहरे की वजह से सूर्य चांद जैसा दिख रहा था।

पिछले 6 दिनाें में ऐसा रहा तापमान
दिनांक अधिकतम न्यूनतम
15 नवंबर 33.4 15.2
16 नवंबर 32.4 16
17 नवंबर 32.1 15.1
18 नवंबर 32.7 15
19 नवंबर 30.2 15.3
20 नवंबर 27.7 15

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें