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मांग:बिजली कंपनी के निजीकरण के विरोध में संगठनों ने बनाया संयुक्त मोर्चा

धार3 घंटे पहले
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केंद्र सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के प्रस्तावित निजीकरण को रोकने के लिए मप्र की बिजली कंपनियों में कार्यरत अभियंता संगठन, कर्मचारी संगठन, संविदा एवं आउट सोर्स संगठन एकजुट हुए हैं। तीन सूत्रीय मांगों के लिए सर्वसहमति से संयुक्त आंदोलन करने का निर्णय लिया।

विद्युत फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री बीडी गौतम व क्षेत्रीय सचिव राजेंद्रसिंह चौहान ने बताया संयुक्त आंदोलन के लिए गठित मोर्चे का नाम मप्र विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा रखा है। मांग में प्रमुख रूप से आउट सोर्स कर्मचारियों का बिजली कंपनियों में संविलियन करने, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की है।

सरकार ने प्रदेश में बिजली कंपनियों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में संयुक्त आंदोलन संचालित करने के लिए बिजली कंपनियों में कार्यरत संगठनों की बैठक भी भोपाल में बुलाई। संगठन ने निर्णय लिया है कि अगर सरकार निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लेती है तो सभी कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल भी करना पड़े तो सभी विद्युत संगठन तैयार हैं। शीघ्र ही मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री से बैठक कर मांगों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। जानकारी धार संभागीय सचिव प्रेम रावल ने दी।

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