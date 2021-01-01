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पल्स पाेलियाे:धामनाेद ब्लाॅक में 28168 में से दोपहर 3 बजे तक 21126 बच्चाें काे पिलाई दवा

धामनाेद5 घंटे पहले
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धामनाेद. बच्चे को पोलियो की दवा पिलाते विधायक व नप अध्यक्ष। - Dainik Bhaskar
धामनाेद. बच्चे को पोलियो की दवा पिलाते विधायक व नप अध्यक्ष।
  • जनप्रतिनिधियाें ने केंद्र पहुंच कर तीन दिनी अभियान का शुभारंभ किया

तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रविवार से शुरू हुआ। महेश्वर फाटा नए बस स्टैंड पर रोटरी क्लब ने 196 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। बूथ का शुभारंभ विधायक पांचीलाल मेड़ा, नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश शर्मा, शिशु एव नवजात रोग विशेषज्ञ डॉ. कल्पेश पाटीदार ने किया। बूथ पर क्लब ने बच्चों को बाॅल, कैप, टॉफी, कार्टून बुक दी। परिजनों को मास्क बांटे। कार, बस आदि वाहनों को रोककर उसमें जा रहे बच्चों को भी दवा पिलाई। सीएचएमओ डॉ. आर सी पनिका ने भी बूथ का निरीक्षण किया। बीएमओ बीआर कौशल ने बताया पूरे ब्लाॅक में 28168 का टारगेट था। दोपहर 3 बजे तक 21126 की पूर्ति यानी 75 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया।

आंबा व में भी पिलाई दवा
खिलेड़ी | आंगनबाड़ी व उप स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। फुलेड़ी, पाना, पांदा, इंद्रावल में भी बच्चों को दवा पिलाई।

वंचित बच्चाें के लिए आज से घर-घर पहुंचेगी टीम
गंधवानी | स्वास्थ्य केंद्र के बूथ का जनपद अध्यक्ष कमला धार्वे ने शुभारंभ किया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूरनसिंह ने बताया गंधवानी विकास खंड में घर-घर पहुंचने के लिए 185 टीमें गठित की। इसमें 7 ट्रांजिक टीम तथा 1 मोबाइल टीम है। कुल 193 टीमें गठित कर 5 वर्ष तक के 27790 बच्चाें का लक्ष्य रखा। प्रथम दिन दल ने बूथ पर लगभग 24 हजार बच्चाें काे दवा पिलाई। साेमवार व मंगलवार काे टीम घर-घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएगी। मेडिकल ऑफिसर डॉ. हरीश आर्य, डॉ. सपना अचाले, रणछोड़ डावर, अशोक पंवार, एलएचवी अनीता सक्सेना, एएनएम शर्मीला सोलंकी आदि माैजूद थे।

आज से घर-घर जाएगी टीम
बाकानेर | स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉ. नीलेश पाटीदार एवं बूथ प्रभारी ममता बघेल ने बताया 7 बूथ बनाए। करीब 700 बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र के अलावा बस स्टैंड, बड़दा फाटा, ब्राह्मण मोहल्ला आदि स्थानों पर बूथ बनाकर स्वास्थ्यकर्मियों ने दवाई पिलाई। अभियान 3 दिन चलेगा। साेमवार काे घर-घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी।

अभियान का शुभारंभ किया
केसूर-सादलपुर | केसूर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूर्व सरपंच मोहनसिंह राजावत ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। सादलपुर में भी बच्चों को दवा पिलाई। इस दौरान वाहनों से अपने माता-पिता के साथ जा रहे छोटे बच्चों को भी दवा पिलाई। आंबा सहित चौराहे पर भी बूथ बनाए। आंबा केंद्र पर रंगोली सजाकर रंगों के माध्यम से पल्स पोलियो 2021 लिखा।

350 बच्चाें काे दवा पिलाई
पड़ियाल | बूथ क्रमांक 54, 55, 56, 57 में कुल 350 बच्चाें काे दवा पिलाई। ग्राम पिथनपुर में बूथ क्र. 58 में 40 बच्चों व ग्राम अजगांव के बूथ क्र. 93 व 94 में 105 बच्चों काे दवा पिलाई।

बच्चों को दवा पिलाई
गुजरी | गुजरी सेक्टर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चाें काे दवा पिलाई। मेडिकल ऑफिसर हर्षिता गौड़, सुपरवाइजर मुकेश ठाकुर, सुपरवाइजर पूनम सोनी, आंबा कार्यकर्ता ममता सोनी, उमा बिल्वे, आशा कार्यकर्ता दुर्गा निगवाल, कला सूर्यवंशी आदि स्टाफ ने 1018 बच्चों को दवा पिलाई।

1700 काे दवाई पिलाई
राजगढ़ | 14 बूथ पर पोलियो की दवाई पिलाई। बूथों पर आंबा एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने सेवा दी। सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक नगर के 14 बूथ पर करीब 1700 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई।

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