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फर्जीवाड़ा:पीएम आवास प्रभारी और रोजगार सहायक ने भुगतान में की गड़बड़ी

राजगढ़5 घंटे पहले
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  • एसडीएम ने दोनों अफसरों को दोषी माना

प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े की शिकायत पर एसडीएम बीएस कलेश ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धांधली में शामिल शाखा प्रभारी विपिन जोशी तथा ग्राम पंचायत पटलावदिया के ग्राम रोजगार सहायक भेरूलाल सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जनपद सीईओ शैलेंद्र कुमार शर्मा को दिए गए हैं।

2 फरवरी को रिकॉर्ड सहित सरदारपुर एसडीएम कार्यालय पर उपस्थित होने काे कहा है। बगैर आवास निर्माण किए अन्य खातों में राशि भुगतान मामले में बैंक ऑफ इंडिया के रिंगनोद शाखा के शाखा प्रबंधक को पत्र जारी किया गया है। साथ ही इन खातों में भुगतान का रिकॉर्ड भी मांगा है।

गौरतलब है ग्राम पंचायत में बिना आवास बनाए अन्य लाेगाें के मकानों के फोटो हितग्राहियों के बजाय दूसराें के खातों में टैग कर दिए गए। राशि भुगतान मामले में कमिश्नर कलेक्टर एवं एसडीएम को शिकायत दर्ज कराई गई थी। एसडीएम बीएस क्लेश ने बताया नोटिस जारी किए हैं, दस्तावेज बुलवाए हैं।

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