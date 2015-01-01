पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रवचन:हर भारतीय के घर में रामायण होनी चाहिए, यह हमें संसार में जीना सिखाती है : नरसिंहदासजी

मांडू2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • नीलकंठ महादेव मंदिर में नौ दिनी रामचरितमानस एक कुंडीय यज्ञ के दौरान पीठाधीश्वर ने दिए प्रवचन

प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर पर आयाेजित नव दिवसीय रामचरितमानस एक कुंडीय यज्ञ के तहत मंगलवार को सुबह भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से किया। मंदिर के महंत मोहनदास त्यागी, यज्ञाचार्य पं. शैलू शर्मा सहित पीठाधीश्वर डॉ. नरसिंहदासजी ने पूजा अर्चना की।

पं. शर्मा ने कहा रामचरितमानस पढ़ने से हमें मर्यादा का ज्ञान मिलता है। आज के समय इसकी बहुत आवश्यक है। साधु हो चाहे संसारी ये सभी के लिए कल्पवृक्ष है। कलयुग में आदमी मंत्र तंत्र में भटक जाते है। अंत में हाथ में कुछ नहीं लगता और परेशानियां बढ़ जाती है।

जीवन में सफल होने या भगवान से सीधा नाता जोड़ने का इससे उत्तम मार्ग और कुछ नहीं है। पीठाधीश्वर डॉ. नरसिंहदासजी ने कहा श्रीरामचरितमानस एक आदर्श ग्रंथ है। रामचिरतमानस के नियमित पाठ से मानसिक शांति मिलने के साथ ही सारी बाधाओं का भी शमन होता है।

रामचरितमानस की बात करें तो इसमें राम शब्द 1443 और सीता शब्द 147 बार आया है। इसमें श्लोकों की संख्या 27, चौपाई संख्या 4608 हैं। दोहों की संख्या 1074 व सोरठा की संख्या 207 हाेकर छंदाें की संख्या 86 है। जिस घर में प्रति सप्ताह रामायण होती है उस घर में श्रीरामजी व माता सीताजी की कृपा सदैव रहती है।

रामायण की एक-एक चौपाई लाखों मंत्रों के बराबर है और हर चौपाई कुछ न कुछ देने वाली है। हर भारतीय के घर में रामायण होनी चाहिए। पारिवारिक मैनेजमेंट रामायण हमें सिखाती है। रामायण हमें संसार में जीना सिखाती है। गीता हमें संसार से जाना सिखाती है अर्थात मरना सिखाती है। ये हजारों लोगों द्वारा आजमाए हुए उपाय हैं। आप भी इसका लाभ उठाएं। यजमान दंपतियों ने यज्ञ में 1100 आहुति दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें