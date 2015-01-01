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बैठक:आई माता मंदिर धर्मशाला में हुई सिंघाना खंड की बैठक

सिंघाना2 दिन पहले
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श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह एवं लोक जागरण अभियान को लेकर सिंघाना खंड की बैठक आई माता मंदिर धर्मशाला में हुई। जिला संघ चालक राजेंद्र पाटीदार एवं राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के तहसील संयोजक रामेश्वरजी चौधरी अतिथि थे। अतिथियों ने भारत माता एवं भगवान राम दरबार के चित्र पर पूजा अर्चना कर बैठक शुरू की।

पाटीदार ने बताया जो सपना हिंदू समाज ने देखा था वह सपना पूरा हाेकर भगवान श्रीराम के मंदिर का निर्माण होने वाला है। इस निर्माण में हमें राम के कार्य को छोटी सी गिलहरी के रूप में करना है। प्रत्येक हिंदू के मन में राम के आदर्शों की स्थापना कर परिवारों में जाकर मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू की सहभागिता हो इसके लिए परिवारों से संपर्क किया जाएगा।

सिंघाना मंडल संयोजक अनिल दय्या, सहसंयोजक पंकज राठौर ने अलग-अलग गांव की अभियान समिति बनाई। अभियान के अंतर्गत धार्मिक कार्यक्रम हर ग्राम केंद्रों में किए जाएंगे। बैठक में सिंघाना मंडल के सभी ग्रामों से कार्यकर्ता माैजूद थे।

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