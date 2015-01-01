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जागरूक:मास्क बांटकर कोरोना के प्रति समाज को कर रहे हैं जागरूक

धार3 घंटे पहले
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चुनावों और त्योहारों के कारण समाज में कोरोना जैसी महामारी को लेकर जो शिथिलता और लापरवाही दिखाई दे रही है। इससे चुनाव के बाद अब फिर से पाॅजिटिव मरीजाें की संख्या बढ़ने लगी है। यह वास्तव में चिन्ता का विषय है। इसी लापरवाही को लेकर शहर की समाजसेवी संस्था प्रभा आनन्द फांउडेशन ने लाेगाें काे जागरूक करने के लिए प्रयास किया है।

संस्था के अध्यक्ष दुर्गेश नागर ने संस्था के कार्यक्रम अधिकारी कुलदीप सिंह तंवर और अपने सहयोगी विक्रम डूडी, अजयपाल सिंह, नरेन्द्र शेंगडे तथा योगेश नोखन आदि समाजसेवियों के साथ मिल कर शहर के तीन व्यस्ततम स्थानों जैसे त्रिमूर्ति चौराहा, आनंद चौपाटी तथा राजवाड़ा आम सभा की। साथ ही राहगीरों और समाज के विभिन्न लोगों को पुनः कोरोना जैसी महामारी से बचाव के उपाय बताते हुए लोगों के हाथ सैनिटाइज कर उन्हें मास्क का वितरण किया। समाज को उनकी सुरक्षा का बोध करवाया। जानकारी संस्था के मीडिया प्रभारी मनीष नाइक ने दी।

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