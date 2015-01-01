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विधानसभा उप चुनाव:ईटीपीबीएस मतों की गणना के लिए सुपरवाइजर नियुक्त

धार2 घंटे पहले
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने विधानसभा उप चुनाव विधानसभा क्षेत्र-202 बदनावर के ईटीपीबीएस मतों की गणना के लिए सुपरवाइजर की नियुक्ति की है। प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल कछवानिया जितेंद्र जोघटा तथा शासकीय हाईस्कूल बगवान्या के प्राचार्य दिनेश चाैधरी को सुपरवाइजर नियुक्त किया है।

10 नवंबर को सुबह 6.30 बजे मतगणना स्थल पर उपस्थिति हाेने के निर्देश दिए हैं।नियुक्ति आदेश की प्रति मतगणना के दिन अनिवार्य रूप से साथ लाने काे कहा गया है। इसी के आधार पर गणना स्थल के गेट से प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही मतगणना के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बदनावर को रिटर्निंग ऑफिसर, तहसीलदार बदनावर व नायब तहसीलदार नागदा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसरतथा तहसीलदार सरदारपुर, धार, नायब तहसीलदार सरदारपुर, धार तथा नायब तहसीलदार कानवन तहसील बदनावर को अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसरनियुक्त किया है।

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