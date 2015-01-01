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  • The Aroma Of Herbs And Fruits Makes The Air Pure, So There Is No Effect Of Kareena In Mandu, Situated On The Hill Of Vindhyachal

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विशेष बातचीत:जड़ी-बूटियां और फल-पत्तों की महक हवा को शुद्ध बनाती है, इसलिए विंद्याचल की पहाड़ी पर बसे मांडू में काेराेना का असर नहीं

मांडू3 घंटे पहले
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  • पीठाधीश्वर डाॅ. नरसिंहदासजी महाराज ने मांडू के वातावरण के बारे में विशेष बातचीत

काेरोना त्रासदी के समय प्रत्येक जीव को स्वस्थ प्रकृति व प्राकृतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियां, फल आदि शामिल हैं। इनकी महक वातावरण को शुद्ध व कीटाणु मुक्त बनाती है। जाे जीव को निरोगी रखने में सहायक होती है। यही कारण है कि 48 माइल क्षेत्र में विंध्याचल की पहाड़ी पर बसे मांडू और उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी कोरोना का अधिक असर देखने में नहीं आता है।

वन औषधियों से काेराेना के संक्रमण को दूर किया जा सकता है। मांडू के चतुर्भुज श्रीराम मंदिर के पीठाधीश्वर डाॅ. नरसिंहदासजी महाराज ने मांडू के वातावरण के बारे में भास्कर से विशेष चर्चा में कही। उन्हाेंने बताया कि मांडू का वातावरण, यहां के पेड़-पौधे व वनस्पतियां एक विशेष जीवामृत प्रदान करती हैं जिससे वातावरण वायरस व बैक्टीरिया मुक्त होकर स्वास्थ स्वरूप प्राप्त करता है इसलिए यहां के लोग तथा पर्यटक किसी भी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित नहीं होते हैं।

मांडू की प्रकृति में रचे बसे वनस्पतियों की जैव विविधता अद्भुत भाव शैली बयां करती है

मांडू की प्रकृति में रचे बसे वनस्पतियों की जैव विविधता अपने आप में एक अद्भुत एवं विंध्याचल पर्वत की समर्पित भाव शैली बयां करती है। इसकी मिट्टी के कण पानी को सहेजने की क्षमता लिए हुए हैं, साथ कई सूक्ष्म हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। यहां के जंगलों में पाया जाने वाला खाखरा पूर्ण औषधि गुण रखता है।

सीताफल के पेड़ भरपूर मात्रा में खनिज तत्व एवं एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। विशेष प्रकार की तुलसी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया से बचाती है। विलायती इमली कैल्शियम के साथ कई सूक्ष्म मात्रा में अन्य तत्व प्रदान करती हैं। विटामिन सी-ए की मात्रा पाई जाती है जो शरीर को मजबूती प्रदान करती है।

यहां 96 प्रकार की वनस्पतियां हैं जो व्यक्ति को निराेगी बनाती है

जैव वैज्ञानिक डॉ. शैलेंद्र शर्मा का कहना है मांडू के जंगलों में पाई जाने वाली विशेष प्रकार के निर्मली पौधे अपने आप में पानी को शुद्ध करने में एलम के समान काम करते हैं। प्राकृतिक जल स्रोत व विभिन्न प्रकार की वनस्पति द्वारा शुद्ध रहते हैं।

इसलिए यहां का शुद्ध जल कई प्रकार से औषधि पूर्ण होने के साथ यहां के आम व्यक्ति को निराेगी बनाता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यहां के वन क्षेत्र में लगभग 96 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो अपने आप में औषधि से परिपूर्ण हैं। वायु को शुद्ध कर एक संबल प्रदान करती है यहां के वातावरण में फेफड़ों को सशक्त करने वाली वायु बहती है।

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