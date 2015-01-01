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दाे दुर्घटनाएं:कार ने जीप को मारी टक्कर, एक युवती घायल, स्कूटी असंतुलित होने से 1 गंभीर

धार4 घंटे पहले
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  • पहली पीजी कॉलेज के सामने, दूसरी आदर्श सड़क पर

शनिवार काे दाे सड़क दुर्घटनाएं हुई है। एक युवती व एक पुरुष घायल हुए हैं। पहली दुर्घटना दाेपहर 12 बजे पीजी काॅलेज के सामने हुई। यहां एक कार काे जीप सवार पीछे से टक्कर मारकर भाग गया। जिसमें एक युवती घायल हुई है। जबकि दाेपहर 3.30 बजे आदर्श सड़क पर हुई दुर्घटना में अचानक सूअर आने से स्कूटी सवार व्यक्ति घायल हाे गए।
पहली दुर्घटना : पीजी काॅलेज के सामने दुर्घटना का शिकार हुए इंदरसिंह पंवार ने बताया वे परिजन श्यामा पंवार, प्रेम पंवार, किरण सिसाैदिया के साथ अपने गांव से धार आ रहे थे। ब्रेकर पर कार धीमी करते समय पीछे से तेज गति से आ रहा अज्ञात जीप का चालक कार काे पीछे से टक्कर मार गया। इंदरसिंह के मुताबिक टक्कर लगने से किरण काे चाेट आई है। जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना की सूचना पर डायल 100 माैके पर पहुंची। पुलिस ने इंदाैर नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर जीप का पता लगा रही है। मामले में नाैगांव पुलिस ने केस दर्ज किया है।
दूसरी दुर्घटना : इधर शाम करीब 3.30 बजे आदर्श सड़क पर फिर एक दुर्घटना हाे गई। यहां से गुजर रहे एक स्कूटी चालक के सामने अचानक सूअर आ गया। जिससे स्कूटी असंतुलित हाेकर फिसल गई। दुर्घटना में स्कूटी चालक काे सिर में गंभीर चाेट आने पर राहगीर उन्हें वैन से अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटनाग्रस्त हुई स्कूटी का नंबर एमपी 11 एमके 8400 है, जाे विद्या यादव के नाम से रजिस्टर्ड है। बता दें कि फिलहाल यहां सर्विस राेड का काम चलने से गिट्टी, रेत सड़क पर ही पसरी है। जिससे भी वाहन फिसलने का खतरा बना हुअा है।

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