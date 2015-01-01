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फोरलेन 47 सड़क जर्जर:अंडरपास से फाेेरलेन काे जाेड़ने वाली सड़क हुई जर्जर

राजगढ़4 घंटे पहले
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मोहनखेड़ा राेड अंडरपास के समीप से इंदाैर-अहमदाबाद फोरलेन 47 को जोड़ने के लिए बनी सड़क जर्जर हाे गई है। इस सड़क का उपयोग मोहनखेड़ा आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों सहित अन्य ग्रामों के लोग भी फोरलेन पर आने जाने के लिए करते हैं। ऐसे में सड़क की खराब हालत कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

यह सड़क मात्र 6 से 7 फीट चाैड़ी है और जहां जर्जर है वहां काफी ढलान भी है। ऐसे में वाहन चालक को वाहन नियंत्रित करने में सावधानी रखना पड़ती है। कई बार यहां पर बाइक सवार गिरकर चाेटिल हो चुके हैं। फोरलेन से एकदम नीचे की ओर ढलान में सड़क होने के कारण फोरलेन से इस सड़क पर आते समय भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

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