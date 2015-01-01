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कोरोना काल में त्योहार:ऑटाेमाेबाइल्स, इलेक्ट्राॅनिक्स और सराफा में रहा उठाव, बर्तन बाजार भी खनका

धार2 घंटे पहले
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  • दाेपहर बाद धनतेरस लगने से देर रात तक हुई ग्राहकी

धनतेरस के साथ पांच दिनी दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हुई। गुरुवार काे शहर के मुख्य बाजार में चहल-पहल बनी रही। इधर ऑटाेमाेबाइल्स और इलेक्ट्राॅनिक्स शाेरूम पर ग्राहक धनतेरस पर्व के लिए बुक कराई बाइक व अन्य आइटम अपने घर ले गए।

सुबह से ही बाजार में शहरवासियाें के अलावा ग्रामीण क्षेत्राें से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। मिट्टी के दीपक, बाती, बताशे, सजावट की सामग्री, सीरिज और राेशनी के बल्ब खरीदे। ग्रामीणों ने गाेवर्धन पूजा और गाेवंश की सजावट की सामग्री अधिक खरीदी। फूंदा, घंटी, माेर पंख, मुछंडी, गले में बांधने वाले घुंघरे, ऑइल पेंट, छापे भी खरीदे। मुख्य बाजाराें में भीड़ हाेने बार-बार जाम लगता रहा।

ऑटाे माेबाइल : ऑटाे माेबाइल शाेरूम संचालक राकेश राजपुराेहित ने बताया कि धनतेरस के लिए हमार यहां पहले से 142 बाइक की बुकिंग हाे चुकी थी। अलग-अलग मुहूर्त में ग्राहक अपनी बुक की गई बाइक ले गए। धनतेरस पर प्लसर और प्लटिना वाहनाें का उठाव रहा। कई लाेग बिना बुकिंग के भी बाइक ले गए। गाड़ियाें पर कंपनी ने 3600 रु. डिस्काउंट दिया। 20 नवंबर तक डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही हम गिफ्ट में हेलमेट और 20 लीटर पानी की कैन भी दे रहे हैं।

इलेक्ट्राॅनिक्स : तारमल कम्प्यूटर के संचालक हुसैन पीठावाला इलेक्ट्राॅनिकस में एलईडी टीवी, फ्रीज वाशिंग मशीन, लैपटाॅप, माेबाइल, कम्प्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य सामग्रियाें का अच्छा उठाव रहा।

बर्तन बाजार : ट्रायप्लाय, तांबे और पीतल के बर्तनाें की मांग

बर्तन व्यापारी अभय जैन ने बताया ग्राहकाें में इस बार ट्रायप्लाय बर्तनाें की ज्यादा मांग है, क्याेंकि इसमें सामान के जलने का डर नहीं रहता है। इसके अलावा नाॅन स्टिक कूकर, नाॅन स्टिक तवा, इंडक्शन सहित सामान्य बर्तनाें की भी अच्छी बिक्री हुई। जैन के मुताबिक पुष्य नक्षत्र से ही राैनक छाने लग गई थी। धनतेरस आते-आते राैनक बढ़ गई। शगुन के ताैर पर तांबे और पीतल के बर्तन की मांग भी रही।

सराफा : साेने-चांदी में भगवान के सिक्कों की अधिक बिक्री

शुभ मुहूर्त में लाेग शगुन के लिए खरीदी करने के लिए पहुंचे। ज्वेलर्स राजेश महाजन ने बताया साेने-चांदी के सिक्के का उठाव अधिक रहा। इसमें लक्ष्मीजी, गणेशजी व सरस्वतीजी के चांदी के सिक्के व मूर्तियां भी लाेगाें ने खरीदी। साेने में मंगलसूत्र, हार, पाटली, चैन, अंगूठी की मांग रही। दाेपहर बाद धनतेरस लगी इसलिए रात काे देर तक दुकान पर ग्राहकी हाेती रही। शुक्रवार काे भी दाेपहर तक धनतेरस मान रहे हैं।

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