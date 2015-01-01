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कोरोना संक्रमण:वायरस ने बदला ट्रेंड, अब गंध न आने की समस्या

धार3 घंटे पहले
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  • 17 में से 16 नए पाॅजिटिव, एक काे पूर्व पाॅजिटिव से मिला संक्रमण, अधिकांश बाजार जाने से संक्रमित

काेराेना वायरस का ट्रेंड बदल गया है। अब सर्दी-खांसी और बुखार के साथ गंध न आने की समस्या भी लाेगाें में उभर रही है। बुधवार की रात में प्राप्त 17 लाेगाें की कांटेक्ट हिस्ट्री में सामने आया कि सभी काे बुखार के अलावा गंध न आने की शिकायत हुई।

डाॅक्टराें का मानना है कि ये लक्षण भी काेराेना के ही हैं। माैसम बदलने के साथ ही काेराेना के लक्षणाें में भी बदलाव आया है। इधर अनलाॅक हाेने के बाद लाेगाें का विभिन्न कामाें में बाजार और अन्य स्थानाें पर आना-जाना भी हाे रहा है। इससे वे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। 17 में से 16 नए पाॅजिटिव हैं, जिन्हें बाजार आने-जाने के दाैरान संक्रमण लगा। जबकि एक बालिका काे अपने पिता से संक्रमण मिला।

जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डाॅ. संजय भंडारी के अनुसार 20 से 50 साल तक के लाेगाें के संक्रमित हाेने के मामले में अधिक आ रहे हैं। क्याेंकि इस आयु के लाेगाें काे ही काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलना पड़ता है।

इसलिए वे कहीं न कहीं संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। धार के अन्नपूर्णा नगर, दीनदयालपुरम, एपेक्स काॅलाेनी, बस स्टैंड, मतलबपुरा, रासमंडल क्षेत्राें से एक-एक, डेहरी सराय के दाे, पिंजराया धार के तीन, राजगढ़ के दाे, धामनाेद के दाे लाेगाें काे पाॅजिटिव पाया गया है।

अधिकांश काे केविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है, जबकि कुछ काे हाेम आइसाेलेशन में रखा है। डाॅ. भंडारी के अनुसार लाेगाें काे घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाकर ही जाना चाहिए। सैनिटाइजर अपने पास रखे। किसी भी वस्तु काे छूने के बाद हाथ सैनिटाइज करें। मास्क लगाने से संक्रमित हाेने से काफी हद तक बचा जा सकता है।

82 साल के बुजुर्ग की माैत की 16 दिन बाद पुष्टि

जिला अस्पताल में 26 नवंबर काे भर्ती कराए गए धार के 82 साल के बुजुर्ग की माैत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 दिन बाद की गई है। दीनदयालपुरम काॅलाेनी निवासी श्यामसुंदर काे सांस लेने में तकलीफ और घबराहट के बाद तेज बुखार आने पर भर्ती किया गया था। 28 काे संक्रमण पाया गया। 1 दिसंबर काे उनकी मृत्यु हाे गई थी। इसी दिन प्राेटाेकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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