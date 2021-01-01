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12 करोड़ में बनेगा शहर का नया बस स्टैंड:400 यात्रियों के लिए बनेगा वेटिंग रूम, वाई-फाई भी लगेगा

धार5 घंटे पहले
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पानी की टंकी के पास दो एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड विकसित किया जाएगा। - Dainik Bhaskar
पानी की टंकी के पास दो एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड विकसित किया जाएगा।

नए बस स्टैंड का प्रस्ताव परिषद की बैठक में पास हाेने के बाद अब इसे मूर्त रूप देने में नपा जुट गई है। प्राथमिक कार्य याेजना तैयार हाे गई है। कुल दाे एकड़ जमीन में नवीन बस स्टैंंड विकसित हाेगा। जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं जुटाने के लिए नगर पालिका ने 10 से 12 कराेड़ के बीच निर्माण की लागत बताई है।

वेटिंग रूम से लेकर पार्किंग व्यवस्था, वाईफाई, दुकान निर्माण, बस-वे आदि शामिल हैं। नपा अधिकारियाें का कहना है कि सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड में यात्रियाें काे एयरपाेर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। वर्तमान में बस स्टैंड 0.3 यानी एक एकड़ से भी कम जगह में संचालित हाे रहा है। यहां 300 बसाें का संचालन राेज हाेता है। कलेक्टर आलोककुमार सिंह ने अगल से भी जमीन आवंटित की है।

बस स्टैंड में ये सुविधाएं हाेंगी

  • टिकट काउंटर, शाैचालय, अनाउंसमेंट सुविधा हाेगी।
  • 10 बस-वे हाेंगे। जहां से यात्री सीधे बस में सवार हाे सकेंगे।
  • एक बड़ा शेड हाेगा। जहां यात्रियाें काे गर्मी, बारिश में परेशानी नहीं हाेगी।
  • स्टाॅल भी हाेंगी, जहां से यात्री दैनिक वस्तुओं का सामान खरीद सकेंगे।
  • यात्रियाें काे छाेड़ने आने वालाें के लिए अलग से पार्किंग।
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