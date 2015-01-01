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जागरूकता कार्यक्रम:विवेक का हम प्रयोग कहां करें यह हम पर निर्भर करता है : मालवीय

धार2 घंटे पहले
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  • एनसीसी कैडेट्स ने आयाेजित किया स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्र.-1 धार में संस्था की एनसीसी विंग द्वारा संस्था में स्वच्छता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयेाजन किया गया। जिसमें संस्था के प्राचार्य विजय कुमार मालवीय, वरिष्ठ व्याख्याता नरेंद्रसिंह चाैहान ने कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए सभी छात्र एवं स्टाफ को स्वच्छता की शपथ दिलाई। प्राचार्य ने उद्बोधन में छात्रों को बताया कि एनसीसी के माध्य से समाज व देश की सेवा कर उन्नत बनाया जा सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील होता है। इस विवेक का हम प्रयोग कहां करें यह हम पर निर्भर करता है। साथ ही नरेंद्र चाैहान ने छात्रों व स्टाफ को हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहने व जीवन में सफल होने के लिए अपने आप को हमेशा जागरूक रखने की सलाह दी। इस अवसर पर ओपी दया, स्वाति रघुवंशी, शाहनवाज खान, गजेंद्रसिंह चाैहान ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। जानकारी एनसीसी अधिकारी शालिनी दुबे ने दी।

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