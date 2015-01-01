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प्रतिबंधात्मक आदेश:बगैर आईडी रूम दिया तो होटल संचालक पर दर्ज होगा केस

धार2 दिन पहले
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  • धार के हाेटल में वारदात के बाद सख्त कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

अब जिले की किसी भी हाेटल, लाॅज व धर्मशाला में रुकने के लिए आईडी प्रूफ अनिवार्य रूप से देना हाेगा। इसके साथ ही हाेटल, लाॅज और धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियाें की सूची भी संचालक व धर्मशाला प्रबंधन काे थाने में देना हाेगी। मप्र दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर आलाेककुमारसिंह ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता के प्रावधानाें के तहत अपराध माना जाएगा।

23 नवंबर काे शहर की काश हाेटल से किशाेर-किशाेरी संदिग्ध अवस्था में पकड़ाएं थे। मामले में किशाेरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद 30 नवंबर काे भास्कर ने खबर प्रकाशित की थी। जिसमें पुलिस के पास हाेटल, लाॅज की अपडेट सूची नहीं हाेने की जानकारी सामने आई थी। इस पर 15 दिन बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए बुधवार काे यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

मकान, दुकान मालिक बगैर थाने पर सूचना दिए किसी काे किराए पर नहीं दें : आदेश में कलेक्टर ने मकान, दुकान मालिकाें काे भी हिदायत दी है। उन्हाेंने कहा है कि काेई भी व्यक्ति अपनी दुकान या मकान किराए पर देने से पहले किराएदार की पूरी जानकारी संबंधित थाने काे दें। इससे पहले किसी काे भी दुकान या मकान किराए पर नहीं दें। इसके अलावा घरेलू नाैकराें व व्यवसायिक नाैकराें की सूचना भी मकान मालिक थाने पर दें।

हाेटलाें में सर्चिंग भी अनिवार्य हाे : शहर में बड़ी घटना हाेने के बाद अफसराें ने समय-समय पर हाेटल, लाॅज की सर्चिंग करने की बाते कही थी। मगर इतना समय बीतने के बावजूद पुलिस ने अब तक शहर की किसी भी हाेटल, लाॅज की सर्चिग नहीं की। स्वाभाविक है कि शहर में हाेटल, लाॅज और कितने लाेगाें ने अपने मकान किराए पर दें रखे है इसकी जानकारी पुलिस तक काे नहीं हाेगी।

आदेश में ये 3 बातें भी

  • छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं की सूचना थाने में दी जाए। भवन निर्माण व अन्य निर्माण में लगे मजदूराें, कारीगराें की सूचना देकर ही ठेकेदार उन्हें काम पर रखें।
  • पेंइगगेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक थाने पर दें।
  • ऐसे व्यक्तियाें की सूचना जाे 15 दिन से अधिक समय से निवास कर रहें, उनकी सूचना थाने पर दें।
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