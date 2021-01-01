पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

यशवंत पटेल हत्या मामला:33 लाख में से अब तक 14 लाख रुपए जब्त किए

डबलचौकी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अखेपुर के यशवंत पटेल की हत्या के आराेपी तांत्रिक समीर खान और जगदीश चौहान को लेकर बरोठा और डबलचौकी पुलिस ने दो टीमें गठित कर कई स्थानों पर दबिश देकर करीब 14 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक पुलिस हिरासत में चालाक तांत्रिक समीर पुलिस को नए-नए बहाने बनाकर पूरा राज नहीं खोल रहा है। कभी कहता है कि मुझे तो जिन्न ने कहा था मैंने वैसा ही किया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने समीर को लेकर उसके पैतृक गांव अतवास में उसके घर से 2 लाख रुपए जब्त कर उसके भाई को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने रातातलाई में एक व्यक्ति से भी 2 लाख रुपए जब्त किए हैं।

इसी तरह पत्थरमुंडला स्थित समीर के मकान से भी लाखों रुपए जब्त हुए हैं। इधर आराेपी जगदीश चौहान को एक लाख रुपए का लालच देकर उसे भी तांत्रिक समीर ने 2 लाख रुपए दिए थे, जाे जब्त किए हैं। इस तरह अब तक कुल 14 लाख रुपए पुलिस जब्त कर चुकी है। शेष करीब 19 लाख रुपए के लिए पुलिस आराेपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों से पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser