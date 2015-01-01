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गिरफ्तार:पुलिस गश्ती दल पर हमला करने वाले 4 आराेपी गिरफ्तार

गंधवानी2 घंटे पहले
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गंधवानी के बलवारी राेड पर मंगलवार की रात्रि में रोड गश्त कर रहे पुलिस गश्ती दल पर हमला करने वाले चार आराेपियाें काे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमले में एसआई एमटी बैग व आरक्षक अशोक चौहान घायल हाे गए थे।

टीआई जयराज सोलंकी ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वाले भारत पिता मढ़िया कनेर उम्र 36 वर्ष निवासी ब्राह्मणगांव, राजेश पिता इंदरसिंह चौहान उम्र 31 वर्ष ग्राम सैन्दला, विजय पिता रमेश भिलाला उम्र 34 वर्ष निवासी सोनगांव, कुंवर सिंह पिता सुपड़ीया उम्र 37 वर्ष निवासी सेन्दला को गिरफ्तार किया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बचे हुए आरोपियों पर 20,000 का इनाम घोषित किया है। टीआई सोलंकी ने बताया कि पुलिस के हथियार राइफल व पिस्टल जो लेकर गए थे वह अभी तक बरामद नहीं हुए है। अन्य आरोपी की तलाश जारी है। आरोपियाें में तीन शासकीय सेवा में हैं। गाैरतलब है कि करीब 8 से 10 लाेग राेड पर खड़े हाेकर शराब पी रहे थे। पूछताछ करने पर पुलिस दल पर हमला कर दिया था। सभी पर प्राणघातक हमले सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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