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कार्रवाई:कृषि विभाग ने 68 बोरी यूरिया से भरा वाहन पकड़ा

गंधवानी2 घंटे पहले
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कृषि विभाग व राजस्व विभाग ने यूरिया से भरा वाहन पकड़ा है। शिकायत के बाद दाेनाें विभागाें ने यह कार्रवाई गुरुवार रात 11.30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक एमपी 11 जी 1975 नंबर का वाहन राेका गया। चेक करने पर इसमें यूरिया निकला। टीम ने बताया यह वाहन विशाल पिता माेहनलाल मालवीय के यहां खड़ा था जिसमें 30 बैग यूरिया भरा हुआ था।

38 बैग खाद के पहले से रखे हुए थे। टीम ने पंचनामा बनाकर वाहन जब्त कर पुलिस काे साैंपा है। साथ ही विशाल मालवीय पर एफआईआर दर्ज कराई है। कार्रवाई उर्वरक निरीक्षक रमेश मंडलाेई, नानुराम चाैहान, पटवारी आरएन शर्मा, कृषि विभाग एसडीओ राजेश बर्मन, एसडीएम दिव्या पटेल के मार्गदर्शन में की गई है।

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