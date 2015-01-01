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सनसनी:घर से बिना बताए निकली मां और बेटे के शव तीसरे दिन कुएं में मिले

गंधवानी3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के ग्राम लाखनकोट में गुरुवार काे कुएं में मां व बेटे का शव मिला। पुलिस के अनुसार लाड़कीबाई पति मनोहर (32) व पंकज पिता मनोहर (4) निवासी लाखनकोट के शव गांव के चैनसिंह के कुएं में मिले। मनोहर पिता प्रेम सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि पत्नी व बच्चे की लाश कुएं में मिली है। एएसआई प्रदीप राठौर मौके पर पहुंचे। घटनास्थल व शव का पंचनामा बनाया। दोनों शव कुएं से बाहर निकलवाए।

मनोहर ने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि पत्नी लाड़कीबाई व बेटा पंकज 15 दिसंबर को घर से बगैर बताए कहीं चले गए थे। बुधवार काे हमने रिश्तेदारी व अन्य स्थानों पर तलाश की पर कोई पता नहीं चला। गुरुवार काे कुएं में मिलने की सूचना मिली। थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया दोनों शव को गंधवानी अस्पताल लाकर पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच की जा रही है।

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