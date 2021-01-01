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दो बूंद जिंदगी की:पहले दिन 44% लक्ष्य पूरा, अब घर-घर पहुंचेगी टीम

झाबुआ5 घंटे पहले
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  • जिला अस्पताल से कलेक्टर ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार से हुई। इसके तहत जिले में 5 साल के कुल 2 लाख 6 हजार बच्चों को दो बूंद दवाई पिलाई जाना है। पहले दिन शाम तक करीब 44 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हुई। अब आगामी दो दिनों तक टीमें घर-घर जाकर वंचित बच्चों को दवाई पिलाएगी।

अभियान की शुरुआत कलेक्टर रोहित सिंह ने सुबह जिला अस्पताल से की। शहर में जगह-जगह बूथ लगाकर बच्चों को दवाई पिलाई गई। सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग दिया। साप्ताहिक हाट बाजार होने से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर पोलियो की दवाई पिलाने पहुंचे। इस दौरान सीएमएचओ डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर, सिविल सर्जन डॉ. बीएस बघेल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. राहुल गणावा, आरएमओ डॉ. सावन सिंह चौहान, शहरी नोडल डॉ. सचिन बावनिया, डॉ. संदीप चौपड़ा, डॉ. प्रदीप डोडवाल, डॉ. संदीप ठाकुर सहित स्टाफ सदस्य मौजूद थे।

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