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ऑनलाइन वेबिनार:राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन

झाबुआ3 घंटे पहले
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  • ऑनलाइन हुआ आयोजन, वक्ताओं ने मौलाना के जीवन पर प्रकाश डाला

स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इसके चलते विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। जिसमें उन्हें कलाम के जीवन से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार देवलिया थे। न्यायाधीश गुप्ता ने कहा मौलाना के कार्यकाल में अनेक नवाचार प्रारंभ किए गए। जिनमें आईआईटी, यूजीसी, आईसीसीआर आदि अनेक नई संकल्पनाओं को साकार स्वरूप दिया गया।

न्यायाधीश देवलिया ने भी विद्यार्थियों को मौलाना के जीवन से अवगत कराया। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जीपी ओझा ने कहा मौलाना का जन्म दिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय वर्ष 2008 में लिया गया था। नई शिक्षा नीति आने के बद यह पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। वक्ताओं ने उनकी शिक्षा नीति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उत्कृष्ट विद्यालय के व्याख्याता लोकेंद्रसिंह चौहान व हरीश कुंडल ने कोरोना काल में शिक्षा किस तरह चल रही है इसके बारे में विस्तार से बताया। आयोजन में प्रणव निगम का सहयोग रहा।

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