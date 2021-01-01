पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोनाकाल:यूजी के तीनों और पीजी सेकंड के छात्रों को देनी होगी परीक्षा

झाबुआ2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पीजी फर्स्ट और थर्ड का सीसीई से बनेगा रिजल्ट

कोरोनाकाल के बीच कॉलेज परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने नई गाइड लाइन जारी की है। इसमें कॉलेजों में यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के साथ पीजी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा लिखित देना होगी। इसका पालन संबंधित यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाएगा। इस निर्देश के अनुसार यूजी की परीक्षा 15 अप्रैल से 30 मई तक और पीजी की लिखित परीक्षा जून में होगी। पीजी फ़र्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स घर से ही असाइनमेंट पद्धति से देंगे। असाइनमेंट पद्धति से पहले सेमेस्टर से 100 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे जबकि थर्ड सेमेस्टर में 50 प्रतिशत अंक पिछले सेमेस्टर के और 50 प्रतिशत अंक इस वर्ष के असाइनमेंट के जोड़े जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों की परीक्षा को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं।
कोरोनाकाल में ऐसी होगी कॉलेजों की परीक्षाएं
{ पीजी थर्ड सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट: दूसरे सेमेस्टर के विषयवार प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंक और तीसरे सेमेस्टर के सीसीई के 50 प्रतिशत अंकों को जोड़कर रिजल्ट बनाया जाएगा।
{ प्राइवेट स्टूडेंट: दूसरे सेमेस्टर के विषयवार प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंक और तीसरे सेमेस्टर के सीसीई के 50 प्रतिशत अंकों को जोड़कर रिजल्ट बनाया जाएगा।
{ पीजी फ़र्स्ट सेमेस्टर- रेगुलर स्टूडेंट: सीसीई के प्राप्तांकों से ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। सीसीई की उत्तर पुस्तिका यूनिवर्सिटी पहुंचाई जाएगी।
{ प्राइवेट स्टूडेंट: असाइनमेंट लेकर सीसीई की तरह अंक देकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser