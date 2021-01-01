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समर्पण निधि:बजरंग सेना ने फूंका विधायक भूरिया का पुतला

झाबुआ2 घंटे पहले
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राम मंदिर निर्माण की समर्पण निधि को लेकर विधायक कांतिलाल भूरिया द्वारा दिए गए बयान का विरोध थम नहीं रहा है। इसी कड़ी में बजरंग सेना ने मंगलवार रात राजवाड़ा चौक पर भूरिया का पुतला जलाया। बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष मयूर पंवार एवं जिला संगठन मंत्री अनिल पोरवाल ने बताया भूरिया के बयान ने आस्था को ठेस पहुंचाई है, उनका बयान अशोभनीय है। इस अवसर पर लाला सोनी, जगदीश बैरागी, मुकेश चंदेल, शेखर भाटी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे।
थांदला में हिंदू युवा जनजाति संगठन ने आजाद चौक पर फूंका पुतला
थांदला में हिंदू युवा जनजाति संगठन ने नगर के आजाद चौक पर झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्रीराम व उनके भक्तों पर अनर्गल टिप्पणी कर भूरिया ने उनकी भावनाओं काे आहत किया गया है। जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। युवाओं ने भूरिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

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