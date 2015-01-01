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जयंती:बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस घोषित होने के बाद बड़े रूप में मनाएंगे

झाबुआ4 घंटे पहले
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  • जनजाति विकास मंच जिलेभर में करेगा आयोजन, पहले से कर रहे तैयारियां

बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सोशल मीडिया के माध्यम से की। इसके बाद आयोजन बड़े तौर पर करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनजाति विकास मंच हालांकि पहले से तैयारियां कर रहा है, अब और तेजी लाई जा रही है।

शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। वनवासी कल्याण आश्रम पर जनजाति विकास मंच के संजय भाबर, खेमसिंह जमारा ने बताया, पूरे देश में इस दिन आयोजन हो रहे हैं। 15 तारीख के मुख्य आयोजन के पहले जिले में कई जगह बाइक रैलियां निकाली जाएंगी। इनमें ज्यादा से ज्यादा वनवासियों से शामिल होने की अपील की जा रही है। साथ ही पोस्टर, आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। संजय भाबर ने बताया इसकी जरूरत महसूस की ताकि हमारी जनजाति परंपराओ, संस्कृति, रीती-रिवाज, आस्था, मान्यताओं के साथ महापुरुषों व संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाए। जब देश के विभिन्न जनजातीय क्रांतिकारों, समाज सुधारकों, संतो का समाज एवं देशहित में बलिदान देखते हैं तो वह हमें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन में दिखाई देता है। उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस में मनाया जाना संपूर्ण जनजाति समाज के साथ सर्वहारा समाज के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने भारत माता की रक्षा और अपनी संस्कृति के बचाव के साथ देश के लिए मर मिटना सिखाया। जिस सीएनटी एक्ट के तहत हम हमारी जमीनों को सुरक्षित रख पाए हैं यह भी उन्हीं की देन है कि जनजातीय जमीनें गैर जनजातीय व्यक्ति नहीं खरीद सकता। पूर्व में जनजाति विकास मंच द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर उनकी जयंती को गौरव दिवस घोषित करने की मांग की गई थी।

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