पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ट्रैफिक व्यवस्था:त्योहार पर बदली ट्रैफिक व्यवस्था मुख्य बाजार रहेगा नो व्हीकल जोन

झाबुआ3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बैरिकेड लगाकर बंद किए बाजार की ओर जाने वाले रास्ते

त्योहार पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। खरीदारी करने आने वाले लोग जाम में ना फंसे इसलिए मुख्य बाजार को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है।

शहर में गुरुवार से बाजार में खरीदी के लिए भीड़ बढ़ गई। बाजार में व्यवस्था ना गड़बड़ाए इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने मुख्य बाजार जाने वाले रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया, ताकि दो पहिया और चार पहिया वाहन प्रवेश ना कर सके। कोई बैरिकेड हटाकर अंदर ना घुस जाए इसके लिए हर पॉइंट पर यातायात जवानों को तैनात किया गया। जो दिनभर व्यवस्था संभालते नजर आए।

सुबह 9 से रात 8 बजे तक बाजार में वाहन नहीं जा सकेंग। खरीदी करने पैदल ही जाना होगा। यही व्यवस्था दीपावली तक जारी रहेगी।

यहां से आगे नहीं जा पाए वाहन

  • आजाद चौक पर बैरिकेड लगाए गए थे। यहीं से सबसे ज्यादा वाहन चालक अंदर प्रवेश करते हैं।
  • जैन मंदिर चौराहे से भी रास्ता बंद कर दिया गया था।
  • कुम्हार मोहल्ले के चौराहे से भी बोहरा गली की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगाए गए।
  • इंडिया मेडिकल के सामने भी बैरिकेड लगाए गए हैं।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें