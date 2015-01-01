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बदला मौसम:उत्तर-पूर्व से आ रही सर्द हवा, पारा 12.2 डिसे पर

झाबुआ3 घंटे पहले
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  • दिन के तापमान में लगातार आ रही है गिरावट
  • मौसम वैज्ञानिक बोले- माह के अंत तक और बढ़ेगी ठंड

शरद पूर्णिमा की रात से शुरू हुआ सर्दी का दौर होली तक जारी रह सकता है। इन दिनों उत्तर-पूर्वी हवा चलने से गर्मी का असर कम और ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम के जानकारों की माने तो इस बार होली या उसके बाद तक सर्दी का असर रह सकता है।

वहीं नवंबर के आखिरी दिनों में 10 और दिसंबर के अंतिम दो सप्ताह में 6 डिग्री से कम तापमान रहने की संभावना है। इसके चलते इस बार सर्दी का असर काफी अधिक और व्यापक रहेगा।

ठंड अपना असर दिखने लगी है। बुधवार रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। इस दिन न्यूनतम तापमान 12.2 डिसे दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान भी 1.8 डिसे गिरकर 30.2 डिसे पर आ गया। इस बार औसत से अधिक बारिश भी हुई है। इसके चलते भी ठंड ज्यादा रहने का अनुमान है। जिले में खेतों में बोवनी शुरू हो गई है, आने वाले दिनों में ठंड ठंड और तेज होगी। इस बार दिसंबर में ही पारा गिरने से सर्दी पिछले सालों की तुलना में काफी अधिक रहने की संभावना बनी हुई है।

पश्चिमी विक्षोभ अधिक, मैदानी-पठारी क्षेत्रों में ज्यादा रहेगा सर्दी का असर

इस बार पश्चिमी विक्षोभ अधिक होने से सर्दी का असर पिछले सालों की तुलना में अधिक रहेगा। जैसे-जैसे देश के उत्तरी भागों जम्मू कश्मीर में बर्फबारी बढ़ेगी, वैसे-वैसे देश के पठारी और मैदानी भागों का तापमान भी तेजी से कम होने से इन क्षेत्रों में सर्दी बढ़ जाएगी।

ला नीना के प्रभाव से होती है हवा की गति तेज, इस बार सर्दी भी अधिक होगी प्रभावी

विश्व के वातावरण में आ रहे तेजी से बदलाव के कारण प्रशांत महासागर में पानी और हवा के सतही तापमान से बारिश, गर्मी और सर्दी के असर का निर्धारण होता है। वहीं ला नीना के प्रभाव से प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका से इंडोनेशिया की ओर हवाएं चलती हैं। जो सतह के गर्म पानी को उड़ाती हैं। इसके असर से ठंडा पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सामान्य से अधिक ठंडक देखी जा रही है। वहीं ला नीना के प्रभाव से ठंडी हवाएं अधिक चलने से भी इस बार सर्दी अधिक प्रभावी होगी।

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