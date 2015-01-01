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झाबुआ:ग्राहक जागरण पखवाड़ा शुरू, 31 दिसंबर तक चलेगा

झाबुआ3 घंटे पहले
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अभा ग्राहक पंचायत की बैठक रखी गई। ग्राहक जागरण पखवाड़ा मनाने पर चर्चा हुई। 16 से 31 दिसंबर तक मनाए जाने वाले पखवाड़े के पोस्टर का विमोचन भी किया।

मुख्य अतिथि शिक्षा संस्कृति न्यास के क्षेत्र प्रमुख ओम शर्मा थे। उन्होंने संगठन की कार्यशैली व कार्य पद्धति के बारे में बताया। ग्राहक पंचायत को समग्रता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विशेष अतिथि बाल कल्याण कल्याण समिति की अध्यक्ष निवेदिता सक्सेना ने बाल संरक्षण व कार्य पद्धति पर प्रकाश डाला। शोषण के विरुद्ध कार्य को केंद्रित करने का सुझाव दिया। रोटरी क्लब अध्यक्ष मनोज अरोरा ने समाज हित में संगठन विस्तार पर जोर दिया।

सदस्यता पर एसएस सिसोदिया ने अपनी बात रखी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश का वाचन पं. गणेश उपाध्याय ने किया। अखिल त्रिवेदी, प्रदीप जैन, नाथूराम पाटीदार, कुलदीप पंवार, एडवोकेट मुकुल सक्सेना ने भी अपने विचार रखे। ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष व कार्य वाहक अध्यक्ष मनीष कानूनगो ने स्वागत भाषण दिया। हिमांशु त्रिवेदी, सुनिल गुप्ता, गजेंद्र सिंह चंद्रावत, अनिल कोठारी, शरत शास्त्री, जयेंद्र वैरागी मौजूद थे।

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