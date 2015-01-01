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सोसायटियों में गड़बड़ियों की जांच शुरू:विधायक की शिकायत के बाद उपायुक्त ने अंतरवेलिया सेल्समैन को किया सस्पेंड

झाबुआ2 घंटे पहले
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  • पेशी पर नहीं आने वाले भाजपा नेता को फिर नोटिस
  • एक अन्य हाउसिंग सोसायटी को जवाब के लिए दिया समय

विधायक कांतिलाल भूरिया ने शुक्रवार को क्षेत्र की कुछ सोसायटियों का निरीक्षण किया था। अंतरवेलिया सोसायटी को लेकर उन्होंने उपायुक्त सहकारिता अंबरीष वैद्य से खाद्य वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसके बाद इस उचित मूल्य की दुकान की जांच के लिए टीम बनाई गई। जांच होने तक सेल्समैन को निलंबित कर दिया गया। इधर शासकीय कर्मचारी कॉलोनी के मामले में भाजपा नेता ओम शर्मा के पेशी पर हाजिर नहीं होने पर उन्हें दुबारा नोटिस भेजा गया। शर्मा ने वकील के माध्यम से समय मांगा था। दूसरी ओर उदयपुरिया की कर्मचारी आवास गृह निर्माण समिति के पीटर बबेरिया पेशी पर आए, लेकिन जवाब साथ नहीं लाए। उन्होंने अध्यक्ष के बीमार होने की बात बताई। उन्हें भी अगली तारीख पर जवाब के साथ आने को कहा गया। उपायुक्त सहकारिता अंबरीष वैद्य ने जिले में हाउसिंग सोसायटियों और दूसरी सोसायटियों में होने वाली गड़बड़ियों का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। जनवरी में मेघनगर की संस्थाओं के दो कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी की गई थी। ये मामला अभी चल रहा है। अभी दो खास मामलों पर सुनवाई चल रही है। कार्रवाई डिप्टी रजिस्ट्रार के माध्यम से हो रही है। हाईकोर्ट एडवोकेट शरद पंवार के अनुसार इसे सहकारिता विवादों के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां मिली हुई हैं।

ओम शर्मा का मामला : इसमें कार्रवाई साल की शुरुआत में पहली बार हुई थी। बीच में वैद्य का तबादला हो गया। वापसी के बाद फिर मामला खुला है। पेशी वाले दिन शर्मा ने वकील के माध्यम से समय बढ़ाने की मांग की। 6 लोगों ने वकील पत्र की पुष्टि की। इनमें से एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से संपर्क करने पर उसने साइन करना माना, लेकिन ये जानकारी नहीं होना बताई कि ये किसलिए है। हालांकि ये भी कहा कि ओम शर्मा जहां कहेंगे, वहां साइन करूंगा। पेशी पर आए पूर्व अध्यक्ष डॉ. मिश्रा और पदाधिकारी डॉ. पाठक ने इसका विरोध किया। इसके बाद अगली पेशी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा गया।

कर्मचारी गृह निर्माण समिति का मामला : इसमें अध्यक्ष रेमू पिता हरमल भाबर और कर्ताधर्ता पीटर पिता जोसफ बबेरिया को बुलाया गया था। संस्था में काफी फर्जीवाड़े सामने आए हैं। प्लॉट आवंटन में भी कई गड़बड़ियों का दावा किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के रिटायर कर्मचारी बबेरिया उपस्थित हुए और बताया, रेमू भाबर बीमार होने से अहमदाबाद में हैं। उन्हें फटकार लगाई कि बिना दस्तावेजों या जवाब के क्यों आए। अगली तारीख पर दस्तावेज लेकर आने को कहा गया। इस मामले में कुछ नेता भी समिति के लोगों के पक्ष में दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। खबर है कि वो कार्रवाई रुकवाना चाहते हैं।

प्रभार वापस लेने के आदेश जारी कर दिए
वैद्य ने जिला कार्यालय के कुछ इंस्पेक्टरों द्वारा प्रशासक प्रभारी रहने के दौरान सोसायटियों का सही पर्यवेक्षण नहीं करने दो इंस्पेक्टर की विभागीय जांच शुरू कर उनके प्रभार वापस लेने के आदेश भी जारी कर दिए। वैद्य पूर्व में इंदौर में रहे और यहां भाजपा के एक बड़े नेता बेटे के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से एफआईआर कराई थी। धार जिले में एक बड़े कांग्रेस नेता से 25 लाख वसूली और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए थे।
कार्रवाई नहीं रुकेगी
सभी पक्षों की सुनवाई होना चाहिए। इसलिए समय दिया गया है। विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दबाव या हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई रुकने का सवाल ही नहीं है।
अंबरीष वैद्य, उपायुक्त, सहकारिता

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