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स्थापना दिवस:एजुकेट गर्ल्स ने 13वां स्थापना दिवस मनाया, शिक्षा का महत्व भी बताया

झाबुआ2 घंटे पहले
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संस्था एजुकेट गर्ल्स ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उदयगढ़ ब्लॉक में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्था के लाेग व ग्रामीण शामिल हुए। पदाधिकारियों ने कहा एजुकेट गर्ल्स गैर लाभकारी संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में विगत 2016 से लगातार आलीराजपुर जिले के अलग-अलग ब्लॉक में कार्य कर रही है। कार्यक्रम में संस्था के प्रमुख ब्लॉक ऑफिसर संजय नागर ने संस्था का परिचय तथा यात्रा वृतांत विस्तार से सभी साथियों के साथ साझा किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बताते हुए बालिका शिक्षा के महत्व की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में शामिल शिक्षक प्रदीप अजनार ने बेहतर कार्य प्रदर्शन करने वाले स्वयं सेवकों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया।

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