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सार्थक दीपावली:घर-घर और मंदिर जाकर बांटे गोमय दीपक

झाबुआ4 घंटे पहले
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  • आरजीएसएस संस्था गोबर से बने 1111 दीपक बांटेगी, निर्धन परिवारों को भी दिए

राष्ट्रीय गोसेवा संघ (आरजीएसएस) की जिला इकाई ने शनिवार को गोबर व अन्य सामग्रियों से निर्मित 1111 दीपकों को बांटने की शुरुआत की। ये दीपक विभिन्न मंदिरों के व्यवस्थापकों के साथ निर्धन वर्ग के परिवारों को घर-घर जाकर बांटे जाएंगे। शुरुआत शनिवार को कॉलेज मार्ग स्थित जगदीश मंदिर परिसर से हुई। आयोजन का उद्देश्य गो-सरंक्षण एवं गो-संवर्धन को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना है। कार्यक्रम से पूर्व लक्ष्मीनगर स्थित सद्गुरू गोशाला में गायों काे पौष्टिक आहार कराया गया। यहां दो सेवाभावी गो सेवक रामू भगत निवासी गडवाड़ा एवं टीलू भगत निवासी छापरी और दीपक निर्माण में विशेष सहयोग देने वाली संघ की सदस्य योगिता पाठक का सम्मान किया। इस अवसर पर आरजीएसएस के मार्गदर्शन राकेश शाह, जिलाध्यक्ष राजेश चौहान जिला पदाधिकारी रितेश शर्मा, सतीष लाखेरी, देवेंद्र व्यास, गजराजसिंह चौहान (दादुभाई), मीडिया प्रभारी दौलत गोलानी, कृष्णा जायसवाल, शंभुसिंह चौहान, मोहनसिंह गेहलोत, पंकज सोनी मौजूद थे। जगदीश मंदिर पर हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला दहेज सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष एवं जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य यशवंत भंडारी, रोटरी मंडल 3040 के पूर्व सहायक मंडलाध्यक्ष अजय रामावत, सकल व्यापारी संघ अध्यक्ष नीरजसिंह राठौर, संकल्प ग्रुप की प्रमुख भारती सोनी, संस्कार भारती इकाई झाबुआ की महामंत्री स्मृति (मोना) भट्ट थी। अतिथियों का स्वागत सर्व ब्राह्मण समाज युवा इकाई की ओर अश्विन शर्मा, जगदीप पंड्या, पार्षद पपीष पानेरी, कमलेश पाटीदार, रेखा शर्मा, कृष्णा गेहलोत, योगिता पाठक, प्रीती गौड़ मौजूद थी।

1 करोड़ दीपक बांटेंगे
संस्था के सतीष लाखेरी ने बताया आरजीएसएस द्वारा दीपावली पर्व के लिए गोबर से निर्मित 1 करोड़ दीपक का पूरे देश में बांटने लक्ष्य है। इसी कड़ी में झाबुआ जिले में भी आरजीएसएस की जिला शाखा द्वारा 1111 दीपक तैयार कर बांटे जा रहे हैं। संचालन महिला इकाई की डाॅ. कंचन चौहान ने किया। आभार संस्था के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र व्यास ने माना। संस्था ने निर्धन बस्तियों रामदास काॅलोनी एवं उदयपुरिया क्षेत्र में परिवारों को दीपावली के लिए दीपक का सेट प्रदान किया।

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