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ओरिएंटेशन कार्यक्रम में डॉ. लबाना ने कहा:स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सेस रीड की हड्‌डी और डाॅक्टरों का दायां हाथ होती हैं

झाबुआ4 घंटे पहले
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मां त्रिपुरा काॅलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिग, जीएनएम नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेने वाले नए छात्र-छात्राओं के लिए शनिवार को ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा गया। अतिथि के रूप में डाॅ. राहुल लबाना मौजूद थे। उन्होंने नवीन प्रवेशित छात्र-छत्राओं से कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सेस रीड की हड्डी और डाॅक्टर का दाया हाथ होती है।

काॅलेज के संचालक ओम शर्मा ने छात्र-छत्राओं को नर्सिंग कोर्स के महत्व के बारे में जानकारी दी। इसी क्रम में संस्था स्वास्थ्य क्षेत्र में 11 वर्ष से जनजातीय बहुल क्षेत्र में कार्यरत है। संस्था के प्राचार्य कपिल राठौर ने संस्था की गतिविधियां और छात्र-छात्राओं द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्य के बारे में जानकारी दी। डीएचओ. डाॅ. एनके पठान, संस्था के संचालक डाॅ. एलएस राठौर, संचालक किरण शर्मा, संचालक अथर्व शर्मा मौजूद थे। संचालन शिक्षक दुर्गा परमार ने किया। आभार करिश्मा सोनी ने माना।

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