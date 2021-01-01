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जाम:माछलिया घाट पर लगे जाम में फंसे राज्यमंत्री; तीन घंटे परेशान हुए वाहन चालक

कालीदेवी5 घंटे पहले
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माछलिया घाट पर 10 मिनट जाम में फंसे रहे मंत्रीजी। - Dainik Bhaskar
माछलिया घाट पर 10 मिनट जाम में फंसे रहे मंत्रीजी।

माछलिया घाट सेक्शन में आए दिन जाम लग रहा है। रविवार को झाबुआ से इंदौर जाते समय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह का काफिला भी यहां लगे जाम में फंस गया। वे नेशनल हाईवे के अधूरे पड़े निर्माण में ग्राम माछलिया स्थित सजन के ढाबे के सामने 15 मिनट तक फंसे रहे।

फॉलो वाहन और पुलिसकर्मियों ने वहां से जाम खुलवाया तो साईं मंदिर के सामने फिर मंत्रीजी को 10 मिनट के लिए जाम में खड़ा रहना पड़ा। गुजरात की ओर से एक भारी वाहन इंदौर की ओर जा रहा था। इस कारण माछलिया घाट सेक्शन में टू लेन पर जाम लग रहा था। जैसे-तैसे इस भारी वाहन को माछलिया घाट क्रॉस करवाया गया। इसके बाद लगी वाहनों की लाइन के कारण फिर जाम लग गया। खाकरा की संकरी पुलिया के कारण भी वाहन एक साइड से जाम में फंसे रहे। शाम 4 बजे लगा जाम शाम 7 बजे जाकर खुला।

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