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नेताओं के बोल:सांसद बोले- ठेकेदार को उल्टा लटका दूंगा, विधायक बोले- उन्हें लटकाएंगे

झाबुआएक घंटा पहले
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  • सांसद डामोर ने रोड का काम शुरू नहीं होने पर अफसर को लगाया था फोन

नेताओं के बीच जुबानी जंग चुनाव के बाद फिर से यहां दिखने लगी है। अब भाजपा सांसद गुमानसिंह डामोर के एक बयान के बाद झाबुआ के कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने उनकी ही तरह जवाब दिया है। दरअसल गुरुवार को पेटलावद में आवास योजना के कार्यक्रम में लोगों ने सांसद को बताया कि नलजल योजना के लिए सड़कें खोद दी गई, लेकिन इन्हें सुधारा नहीं जा रहा। इस पर सांसद ने अफसरों को फोन लगाकर कहा, ठेकेदार को उल्टा लटका दूंगा। इस बयान के बाद शुक्रवार को विधायक ने कहा, बेईमानी में वो शामिल, उन्हें क्यों नहीं लटकाएंगे।

सांसद के बोल : वो पेटलावद का कौन ठेकेदार है। उसको बोलना काम फौरन चालू करे वर्ना उसको उल्टा लटका दूंगा। आप निरीक्षण को कब आओगे। आप 27 को मेरे साथ आइए। यहां गड्‌ढे हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। अगर काम करता है तो ठीक, वर्ना उसका कांट्रेक्ट टर्मिनेट करें।

विधायक के बोल : ये भाजपा के लोग जमी जमाई थाली में बैठ जाते हैं। उद्घाटन में चले जाते हें। तुमने क्या किया, जो काम किया वो कांग्रेस ने किया। बेईमानी और सौदा करना उनका काम है। उनकी भी जवाबदारी है काम कराने की। हिस्सा वो खाएंगे, फिर कहेंगे कि ठेकेदार को उल्टा लटकाएंगे।

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