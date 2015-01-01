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झाबुआ:8 दिन में भी अनाज की कालाबाजारी के आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी

झाबुआ3 घंटे पहले
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मेघनगर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी कर निजी गोदाम में खाली करने के मामले में 8 दिन बाद भी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने गोदाम मालिक और ट्रक मालिक काे आरोपी बनाया था। पुलिस वालों का तर्क है कि जांच अधिकारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से आगे की कार्रवाई बाकी है।

दूसरी ओर कालाबाजारी को रंगेहाथों पकड़ने वाले थांदला विधायक वीरसिंह भूरिया ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और पुलिस ट्रांसपोर्टर के साथ है। इसी वजह से न तो ट्रांसपोर्टर का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया और न ही दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। भूरिया ने सीधे तौर पर ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार सोना ट्रांसपोर्ट का नाम लिया। बोले, ट्रक का रिलीज ऑर्डर 5 दिन पहले काटा गया था। 5 दिन बाद ट्रक मेघनगर के एक गोदाम में खाली किया जा रहा था। दरअसल सरकार ने सांठगांठ करके ठेका बदलवाकर उनके व्यक्ति को दिलाया। ऐसे में उस पर प्रशासन कार्रवाई करने से कतरा रहा है।

ये बोले विधायक : कार्रवाई मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट करने वाले सोना ट्रांसपोर्ट के लोगों पर होना चाहिए थी। लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता। 1 रुपए किलो का गरीबों का अनाज महंगे दामों पर बेचने के लिए ले जाया गया था।

पुराने ठेकेदार सुरेशचंद्र जैन पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया था, जबकि उनके शामिल होने की बात स्पष्ट नहीं थी। जबकि यहां तो रंगेहाथों मैंने पकड़ा। अब हम इसे लेकर और सक्रिय होंगे। रैक खाली होने वाली जगह पर निगरानी हमारे कार्यकर्ता रखेंगे और परिवहन के वाहनों की भी निगरानी करेंगे।

9 दिसंबर को अनाज खाली करते वाहन पकड़ा था

विधायक वीरसिंह भूरिया और उनके साथियों ने 9 दिसंबर की शाम 91 क्विंटल 75 किलोग्राम गेहूं और 5.87 क्विंटल चावल लेकर निकले ट्रक नंबर जीजे-20-यू-4331 को रंभापुर रोड पर भैराजी बिल्डिंग मटेरियल के टाइल्स गोदाम पर खाली होते पकड़ा। ये अनाज बिहार, बेड़ावा, दौलतपुरा की उचित मूल्य की दुकान के लिए था।

मामले में देर रात गोदाम मालिक लाेकेंद्र पटवाल और ट्रक मालिक इकबाल पिता नासिर खान निवासी नयापुरा, मेघनगर पर प्रकरण दर्ज किया। 297 बोरी गेहूं, 12 बोरी चावल और 1 बोरी शकर जब्त की गई। प्रशासन ने 5 सितंबर को भी ऐसी तरह का मामला दर्ज किया था। तब फौरन एफआईआर की गई और ट्रांसपोर्टर को भी आरोपी बनाया। इस कारण ट्रांसपोर्ट का ठेका उनसे छीनकर सोना ट्रांसपोर्ट को दिया गया।

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