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खरीदारी:बाजार में खरीदारी करने उमड़े लोग, आज भी शुभ मुहूर्त में खरीदेंगे आभूषण और शगुन की सामग्रियां

झाबुआ3 घंटे पहले
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शहर में गुरुवार को लोगों ने जमकर खरीदारी की और शुक्रवार को भी धनतेरस के शुभ मुहूर्त में लोगों ने वाहन सहित अन्य चीजों की बुकिंग की है। आज रूपचौदस को लेकर श्रृंगार की दुकानें सज गई है। जहां व्यापारियों ने अच्छी ग्राहक की उम्मीद जताई है। झाबुआ में धनतेरस आज भी मनाई जाएगी। शुक्रवार को भी लोग धनतेरस की खरीदी करेंगे। इसी दिन पूजा-अर्चना भी की जाएगी।

धनतेरस को लेकर बाजारों में सजावट हो चुकी है, दुकानदारों ने नई रेंज को दुकानों में सजा दिया है। बर्तन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, सराफा और ऑटो मोबाइल में बूम की उम्मीद है। लोगों द्वारा सबसे ज्यादा खरीदारी बर्तनों की जाएगी। धनतेरस को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सोना, चांदी से लेकर कपड़े, फर्नीचर सहित अन्य सामान की जमकर खरीदी होगी। यूं तो पुष्य नक्षत्र से ही खरीदारी का दौर शुरू हो गया था। लेकिन गुरुवार से बाजार में भीड़ और बढ़ गई। दिनभर लोगों ने अपनी पसंद की चीजें खरीदी। धनतेरस पर अच्छे व्यवसाय की आस है।

पंडित हिमांशु शुक्ल ने बताया शुक्रवार शाम को 5.47 बजे तक सभी प्रकार की चीजों को खरीदने का शुभ मुहूर्त है। इसमें विशेष रूप से प्रात: 7 बजे से लेकर 10.53 बजे तक और दोपहर 12.19 मिनिट से 1.39 मिनट तक, शाम 4.24 बजे से 5.47 बजे तक शुभ मुहूर्त है। मंदिरों में भी कार्यक्रम होंगे।

आज मुहूर्त में सभी सेगमेंट में खरीदारी की उम्मीद

सराफा : शुभ मुहूर्त में लोग शगुन के तौर पर सोने-चांदी के सिक्के खरीदेंगे। सराफा व्यापारी कमलेश सोनी के अनुसार पुष्य नक्षत्र के बाद धनतेरस का दिन व्यवसाय के लिहाज से अच्छा साबित होगा।

बर्तन : हर साल की तरह इस बार भी लोग बर्तन खरीदेंगे। व्यापारी विपिन अरोड़ा के मुताबिक धनतेरस पर ग्राहकों की आमद अच्छी रहती है। बहुत से लाेग पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन खरीदते हैं। शगुन के तौर पर तांबे और पीतल के बर्तनों की ओर ज्यादा रुझान रहता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स : धनतेरस के शुभ मुहूर्त में अच्छी खरीदी की संभावना के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकानें सजी गई है। विक्रेता संजय शाह के मुताबिक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, वाटर प्युरीफायर, एलसीडी आदि की पहले ही बुकिंग हो गई है।

फर्नीचर : फर्नीचर विक्रेताओं ने बताया मुख्य रूप से सोफासेट, डबल बेड, अलमारी, टीवी शोकेस, दीवान, डायनिंग टेबल के प्रति लोगों में रुझान है। व्यवसाय के हिसाब से धनतेरस अच्छी साबित होगी।

कपड़ा : दीपावली के लिए धनतेरस के दिन रेडीमेड कपड़ों के साथ गृह सज्जा उपयोग में आने वाले कुशन कवर, परदे, पिलो कवर, बेडशीट, सोफा कवर, साड़ी आदि की खरीदी होगी।

ऑटो मोबाइल : धनतेरस ऑटो मोबाइल क्षेत्र के लिए लक्ष्मी बरसाएगी। शहर में एक दिन में ही 400 से अधिक दो पहिया वाहनों की बिक्री होने का अनुमान है। शो रूम संचालकों ने बताया एडवांस बुकिंग हो चुकी है।

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