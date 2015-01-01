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धर्म परिवर्तन की शिकायत:मन्नत के कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन की शिकायत पर पुलिस पहुंची, कार्रवाई की धमकी देकर लौटी

झाबुआ/ खच्चरटोड़ीएक घंटा पहले
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  • पुलिस बोली- धर्मांतरण का मामला नहीं था, हिंदू संगठनों का आरोप- पुलिस देख कुछ लोग भाग गए

जिले के काकनवानी थानाक्षेत्र की परवलिया चौकी में आने वाले गांव खांदन में धर्म परिवर्तन होने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस आयोजन वाले घर पहुंची तो वहां लोगों ने बताया मन्नत का कार्यक्रम है, धर्म परिवर्तन जैसा कुछ नहीं है। बावजूद पुलिस वाले घर के मुखिया को धमकाकर आए।

उससे बोले, नाम व पता नोट करो, इन्हें अंदर कर देंगे। बाद में पुलिस बिना कार्रवाई के लौट आई। अब पुलिस धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम से इंकार कर रही है। हालांकि हिंदू संगठनों का आरोप है कि धर्मांतरण का प्रयास ही चल रहा था। पुलिस और कार्यकर्ताओं को देख एक कार में कुछ लोग भाग निकले।

वाकया गुरुवार शाम का है। खांदन गांव में धूलिया डामोर के घर कार्यक्रम चल रहा था। काकनवानी पुलिस को सूचना मिली कि यहां चंगाई सभा (बीमारों को ठीक करने का आयोजन) चल रही है। इसके माध्यम से आदिवासियों को ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कुछ ही देर में हरिनगर चौकी प्रभारी शिवराम पाल सहित 4-5 पुलिसकर्मी पहुंचे। हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ता भी इकट्‌ठे हो गए। यहां धूलिया डामोर से पूछताछ की। धूलिया ने बताया, परिवार में दो बच्चों की पहले मौत हो चुकी है। तीसरा बच्चा मन्नत से हुआ और उसकी मान उतारने का कार्यक्रम रखा है।

वीडियो में पुलिस बोली- अंदर कर देंगे : कार्यक्रम कर रहे हो। परमिशन है क्या। गलती है तो चलो बैठो गाड़ी में। नाम-पता नोट करो इनका। और कोई बात हुई यहां, धर्म परिवर्तन वगैरह की। छूटेगा नहीं, समझ लेना। समझा दे रहा हूं हिंदी में।

आरोप, बाहरी लोग धर्मांतरण करा रहे थे

हिंदू युवा जनजाति संगठन ने आरोप लगाया, बीमारी सुधारने जैसे अंधविश्वास वाले प्रलोभन देकर ईसाई बनाने के लिए बैठक बुलाई जाती है। गुरुवार को भी यहां कुछ लोग पादरी के साथ सफेद कार से आए थे। संगठन के थांदला ब्लाक उपाध्यक्ष अलकेश रावत ने बताया, कार्यकर्ताओं को देख कार से आए लोग भाग गए।

धर्मांतरण जैसा कुछ नहीं मिला

पुलिस टीम गई थी। एक परिवार में कार्यक्रम था। हो सकता है, उनके कोई रिश्तेदार ईसाई भी हों, लेकिन यहां धर्मांतरण जैसा कुछ नहीं मिला।

-दिनेश भंवर, टीआई, काकनवानी

समझाइश देकर लौट आई

खबर मिली थी कि धर्म परिवर्तन चल रहा है। वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। बेटे की मन्नत का कार्यक्रम था। पुलिस ने समझाइश दी और जांच करके लौट आई।’

-शिवराम पाल, चौकी प्रभारी, परवलिया

घटना ऐसे समय में जब नेताओं का फोकस इस मुद्दे पर ज्यादा

इन दिनों प्रदेश की राजनीति में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। जिले में बीते 3-4 महीनों में जनजाति विकास मंच संगठन सक्रिय हुआ है। इसे संघ और भाजपा का समर्थन है। ये सीधे तौर पर धर्मांतरण रोकने और जयस का असर कम करने के लिए काम कर रहा है।

इस संगठन ने बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े स्तर पर मनाया। इसमें भी सीधे तौर पर धर्मांतरण को टार्गेट करने की कोशिश की गई। आदिवासियों तक ये मैसेज भेजा जा रहा है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आवाज उठाई और धर्मांतरण का विरोध किया।

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